Immortals Fenyx Rising, al debutto il DLC "Gli dèi perduti"

Ubisoft annuncia che Immortals Fenyx Rising - Gli dèi perduti, il nuovo DLC, è ora disponibile in tutto il mondo. I giocatori che non hanno avuto l’opportunità di provare Immortals Fenyx Rising possono avere un assaggio delle sue arrampicate, delle scivolate e dei combattimenti aerei con la demo gratuita, disponibile per sistemi Nintendo Switch, console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e PC Windows.

Immortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti offre un’esperienza top-down unica e un divertente combattimento ritornando alla storia di Fenyx e alla sua nuova vita da divinità. Quando il disastro colpisce il mondo dei mortali, Fenyx sceglie un nuovo eroe per riportare l’equilibrio sulla Terra e riunire gli dèi perduti. Il giocatore esplorerà l’Isola di Pyrite nei panni di Ash, un mortale entusiasta che deve convincere Poseidone, Ade e le altre divinità a tornare nel Pantheon.

In questa ultima avventura post-lancio, il giocatore sarà introdotto a nuove divinità e mostri, scoprendo nuove aree piene di sfide e segreti e sfidando nuovi nemici. Come parte del rinnovato sistema di crescita, il giocatore avrà anche accesso a nuovi, potenti aggiornamenti, bonus speciali e stili di combattimento unici, oltre che a due nuove abilità:

Terremoto catastrofico: un potente colpo a terra che abbatte tutti i nemici attorno ad Ash.

un potente colpo a terra che abbatte tutti i nemici attorno ad Ash. Furia della natura: un raggio di energia che danneggia qualsiasi cosa che incroci la sua strada, aumentando il danno col tempo.

Il giocatore può guadagnare ricompense in-game invitando amici a comprare Immortals Fenyx Rising attraverso il programma Invita un Amico. Anche gli invitati che acquistano il gioco riceveranno una ricompensa, il Pacchetto Ghiaccio Pungente. Per maggiori informazioni sul programma Invita un Amico, visitate: immortalsfenyxrising.com/referral.

Per accedere a Immortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti, i giocatori potranno acquistare il Pass Stagionale per €39,99, che comprende accesso immediato ai tre DLC post lancio, nuovi personaggi e sfide, nuovi reami e nuovi modi di giocare. Immortals Fenyx Rising – Gli dèi perduti può essere acquistato separatamente per €14.99.