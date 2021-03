Immortals Fenyx Rising, al debutto il DLC "Miti del Regno d’Oriente"

Ubisoft annuncia che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising - Miti del Regno d’Oriente, è ora disponibile. I giocatori che non sono riusciti a provare Immortals Fenyx Rising posso provare i suoi combattimenti scivolando, arrampicandosi e volando nella demo gratuita su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, le console Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia, e Windows PC.

In Immortals Fenyx Rising - Miti del Regno d’Oriente, il nuovo eroe di nome Ku intraprende un viaggio ispirato al mito popolare cinese in cui la divinità Nuwa ripara i pilastri del paradiso. La missione di Ku è di aiutare la dea Nuwa a riparare il cielo compromesso e salvare l’umanità.

Incontra le leggendarie divinità cinesi, combatti nuovi mostruosi nemici usando una personale tecnica di combattimento basata sulle arti marziali cinesi e metti alla prova la tua logica con nuovi enigmi. Sotto la guida del nuovo studio di Ubisoft Changdu, questo nuovo eccitante open world farà vivere ai giocatori un’esperienza tra il cielo e la terra. Il mondo rimane fedele alle sue origini culturali e riproduce lo stile architettonico cinese con le classiche alte cime frastagliate che caratterizzano l’arte figurativa orientale.

In questa avventura post lancio, i giocatori metteranno alla prova la loro logica, agilità e buon senso con gli enigmi delle Rovine di Tian. Per affrontare le nuove meccaniche di gioco come le nuvole, il bambù, il controllo del vento e i cerchi d’aria, i giocatori potranno sbloccare nuove abilità quali l’Agilità di Nuwa, le Lame di Huang Di e l’Ascia di Yan Di.

Inoltre, Immortals Fenyx Rising offre una nuova estensione Twitch a tempo limitato, la Caccia ai Mostri, disponibile sino al 7 aprile 2021. Gli spettatori potranno collezionare mostri e completare missioni cliccando sui mostri che appariranno casualmente ogni due minuti per ottenere ricompense in-game mentre seguono i loro streamer preferiti.

Per accedere a Immortals Fenyx Rising - Miti del Regno d’Oriente, i giocatori potranno comprare il Pass Stagionale per € 39,99: comprende i tre DLC post lancio che introducono i giocatori ai nuovi personaggi, al nuovo regno e a nuove modalità di gioco. Immortals Fenyx Rising - Miti del Regno d’Oriente può anche essere acquistato separatamente per € 14,99.

La demo gratuita del gioco vede Fenyx alla scoperta dei misteriosi segreti dei ciclopi. Ambientata in un arcipelago creato esclusivamente per la demo e ispirato alla regione di Afrodite, la demo comprende un mix di combattimento, esplorazione e indovinelli progettati per preparare i giocatori all’esperienza di gioco completa.

Per ulteriori informazioni su Immortals Fenyx Rising, visitate immortalsfenyxrising.com.