In arrivo Xbox Wireless Headset, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox

Quando stavamo progettando Xbox Series X | S, volevamo assicurarci che i giochi fossero realistici, caricassero incredibilmente velocemente e suonassero come se fossi caduto nel bel mezzo dell'azione.

Abbiamo abbracciato l'elaborazione spaziale del suono includendo hardware audio personalizzato per scaricare l'elaborazione audio dalla CPU, migliorando notevolmente l'accessibilità, la qualità e le prestazioni di queste esperienze. Avere un set di cuffie di alta qualità a un prezzo conveniente per la tua nuova console o Xbox One esistente ti aiuterà a sentirti immerso, a reagire più velocemente all'azione e a connetterti ulteriormente con i tuoi mondi di gioco.

Con ogni nuova generazione dei nostri accessori Xbox, abbiamo innalzato il livello di innovazione concentrandoci su prestazioni, caratteristiche eccezionali, qualità e accessibilità per offrire esperienze coinvolgenti su console, PC e dispositivi mobili. Siamo entusiasti di costruire su questa eredità con l'ultimo accessorio per entrare a far parte della famiglia: il nuovo auricolare wireless per Xbox.

L'auricolare wireless Xbox offre le migliori prestazioni audio e chat della categoria, design e comfort eccezionali ed esperienze uniche su misura per ogni giocatore. Non vediamo l'ora di portare più valore alla categoria degli auricolari con innovazioni che non si trovavano in precedenza in questa fascia di prezzo. Abbiamo chiacchierato con una serie di persone dei team di progettazione e progettazione audio per saperne di più su ciò che offrirà il nuovo auricolare wireless Xbox.

Prestazioni audio e chat migliori della categoria

Il team ha trascorso innumerevoli ore a studiare ciò che rende un'ottima esperienza audio e, poiché il team ha familiarità con la tecnologia alla base del protocollo Xbox Wireless, è stato in grado di introdurre un'esperienza uditiva ottimizzata e configurabile come nessun auricolare Xbox prima. Con l'auricolare wireless per Xbox, puoi riprodurre un suono forte e chiaro con audio a bassa latenza e senza perdite per una qualità audio eccezionale.

Le cuffie supportano le tecnologie audio spaziali leader del settore, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X, per un realismo e una precisione audio che ti circondano completamente. Avrai il vantaggio di essere in grado di ascoltare tutti i suoni sottili ma critici (come i passi dei nemici che ti si avvicinano di soppiatto) che elevano i grandi giocatori al di sopra degli altri.

“Abbiamo trascorso molto tempo nelle camere di test audio cercando di caratterizzare e capire come l'auricolare riproduce l'audio nei diversi ambienti della stanza. Va nel tuo salotto, nella sala giochi e nel dormitorio e vogliamo che suoni al meglio per tutti i tipi di audio ". ha affermato Erik Garcia, Project Architect e Lead. "Allo stesso modo, il team ha studiato il gameplay per garantire una chat dal suono eccezionale con un microfono sensibile per evitare rumori di fondo."

Oltre alle prestazioni audio migliori della categoria, le nuove cuffie wireless offrono una qualità audio della chat chiara e intelligente. Il nuovo auricolare ha due elementi microfonici beamforming che si concentrano sull'audio del parlato rispetto al suono circostante. Inoltre, la sintonizzazione dell'isolamento vocale aiuta il microfono a captare la tua voce piuttosto che il rumore ambientale di sottofondo.

Quando non parli, la funzione di silenziamento automatico disattiva automaticamente il microfono (che può essere attivato o disattivato), in modo da mantenere chiari i canali di comunicazione, mentre il pulsante di disattivazione manuale ti dà la privacy quando ne hai bisogno. C'è molta attenzione ai dettagli da trovare sulle nuove cuffie e il microfono non fa eccezione. Il team ha aggiunto un indicatore luminoso che si accende quando il microfono è attivo, in modo da sapere sempre quando viene captata la tua voce.

Design e comfort eccezionali

Il team ha investito molte energie per trovare il giusto feeling. L'auricolare wireless Xbox è progettato per il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate con un design leggero, grandi padiglioni auricolari ultra morbidi in pelle di poliuretano che distribuiscono la pressione in modo uniforme sulle orecchie. Dispone inoltre di una fascia regolabile con un cuscino spesso che si adatta facilmente a dimensioni della testa di ampio respiro e distribuisce la pressione in modo più uniforme intorno alla parte superiore della testa.

Il design è intenzionalmente sottovalutato e condivide le stesse forme e colori che si trovano sulle nostre nuove console. I controlli e gli indicatori rispecchiano la geometria circolare che ha ispirato il design di Xbox Series X e Series S. E proprio come le nostre nuove console Xbox, le cuffie wireless Xbox sono progettate per integrarsi nel tuo salotto senza sentirti fuori luogo o invadente.

"Abbiamo imparato che il gioco è un'attività profondamente sociale. Soprattutto oggigiorno, dato lo stato del mondo, giocare e comunicare con gli altri è un'esigenza fondamentale. Il team ha adottato un approccio incentrato sull'uomo per progettare un auricolare che rimuove le distrazioni non necessarie in modo che i giocatori possano concentrarsi sul gioco e sui loro amici ", ha affermato Scott Wang, Senior Design Researcher che lavora al nuovo Xbox Wireless Headset.

Combinando un design elegante e moderno con materiali e finiture di alta qualità, l'auricolare wireless Xbox ha una struttura resistente con archetto interno in metallo, anelli del quadrante gommati per la presa e un microfono completamente regolabile che si alza e si allontana quando non viene utilizzato. Le manopole rotanti dei padiglioni auricolari del nuovo auricolare wireless per Xbox forniscono un modo intuitivo per regolare il volume e l'equilibrio audio di gioco / chat con una semplice rotazione senza interrompere il modo in cui poggia sulla testa del giocatore. Come afferma Elie Ahovi, Senior Designer, "eravamo spinti dal desiderio che ogni interazione con le cuffie fosse piacevole".

Esperienze uniche, su misura per te

Con l'auricolare wireless per Xbox, puoi giocare in modalità wireless su più dispositivi tra cui Xbox Series X | S, Xbox One e PC Windows 10. L'auricolare si collega anche ai dispositivi mobili tramite Bluetooth per ascoltare musica o chat in movimento e alla tua console tramite la tecnologia Xbox Wireless proprio come un controller Wireless per Xbox, il che significa che non sono necessari cavi o dongle. Puoi anche accoppiare contemporaneamente l'auricolare al telefono e alla Xbox. Ciò significa, ad esempio, che puoi chattare con un amico o, come ricorda il team di ingegneri, effettuare una chiamata in conferenza sul telefono e giocare contemporaneamente sulla console.

L'app Accessori Xbox sui dispositivi Xbox One, Xbox Series X | S e Windows 10 ti consente di ottimizzare i controlli audio per un'esperienza audio personalizzata, comprese le impostazioni dell'equalizzatore, il potenziamento dei bassi, la sensibilità di disattivazione automatica, il monitoraggio del microfono e la luminosità della luce muta del microfono. Soprattutto, l'auricolare può rimanere aggiornato con le ultime funzionalità tramite aggiornamenti wireless dalla tua console, assicurandoti un'esperienza audio premium in continua evoluzione. Assicurati di installare tutti gli ultimi aggiornamenti di Windows per usufruire delle funzionalità di personalizzazione audio sull'auricolare wireless Xbox quando utilizzi l'app Accessori Xbox su dispositivi Windows 10.

Infine, la ricarica ti riporta in azione in un lampo: 30 minuti di ricarica forniscono circa 4 ore di durata della batteria, con solo 3 ore di ricarica per raggiungere fino a 15 ore di durata della batteria quando l'auricolare non è in uso.

Immergiti nel futuro del gioco

L'auricolare wireless Xbox offre un suono ampio, facilità d'uso su tutti i dispositivi, comfort duraturo e suono personalizzabile tramite l'app Accessori Xbox. "Vogliamo che sia soddisfacente quando lo usi e vogliamo che tu provi tutto il piacere e la gioia che puoi provare quando giochi", ha detto Elie. Siamo inoltre entusiasti di aggiungere molte funzionalità uniche che non si trovano oggi negli auricolari wireless, con l'obiettivo di far evolvere il prodotto nel tempo con gli aggiornamenti.

Il nuovo auricolare wireless Xbox sarà disponibile al prezzo di 99€ a partire dal 16 marzo nella maggior parte dei mercati Xbox in tutto il mondo e può essere preordinato presso rivenditori selezionati, incluso Microsoft Store, a partire dal 16 febbraio alle 7:00 PST.