INNO3D lancia le GPU custom della serie Nvidia RTX 40 Series

INNO3D, produttore leader di componenti e innovazioni multimediali di fascia alta all'avanguardia, annuncia con orgoglio l'attesissima serie INNO3D GeForce RTX 40 composta da RTX 4090, RTX 4080 16 GB e RTX 4080 12 GB. Mentre ci si possono aspettare prestazioni super elevate dalle schede grafiche INNO3D di prossima generazione che utilizzano l'architettura Ada, il design di ciascuno dei modelli da INNO3D X3/OC a iCHILL Frostbite, Black e iCHILL X3 ha alcuni seri aggiornamenti che migliorano sia l'estetica che le prestazioni.

Alimentate dalla nuova architettura ultra efficiente NVIDIA Ada Lovelace, la terza generazione di RTX, le schede grafiche GeForce RTX serie 40 sono velocissime, offrendo a giocatori e creatori un salto di qualità in termini di prestazioni, rendering neurale e molte altre funzionalità della piattaforma leader. Questo enorme progresso nella tecnologia GPU è la porta d'accesso alle esperienze di gioco più coinvolgenti, alle incredibili funzionalità di intelligenza artificiale e ai flussi di lavoro di creazione di contenuti più veloci. Queste GPU spingono la grafica all'avanguardia nel futuro.

Spunti di lettura: Nvidia annuncia le nuove GPU GeForce RTX Serie 40

Raffreddamento estremo con iCHILL Frostbite

Con la potenza estrema arriva il raffreddamento estremo, quindi abbiamo abbinato l'RTX 4090 al nostro iCHILL Frostbite, il nostro modello di punta per offrirti le massime prestazioni. Il design del dissipatore ha permesso ai componenti di essere più vicini riducendo lo spessore dei pad termici. Utilizzando un software per simulare il flusso dell'acqua, ha consentito un design migliore e più efficiente che incorpora anche LED aRGB digitali per fornire miglioramenti non solo funzionali ma estetici al Frostbite. Come con la versione precedente, il Frostbite utilizza rame nei suoi refrigeratori d'acqua che sono nichelati, il che aumenta la resistenza agli acidi e impedisce alla nichelatura di staccarsi. Per completare il design, il Frostbite è dotato di viti di tenuta brevettate che sono a filo con la superficie del terminale e la copertura in design Frostbite è incorporata nel blocco acrilico.

Pulito ed elegante iCHILL Black

Le nuove GeForce RTX 4090 e RTX 4080 16GB iCHILL BLACK sono costruite con una soluzione di raffreddamento ibrido che ti offre un flusso d'aria silenzioso con raffreddamento ad acqua ad alte prestazioni. Il nuovo iCHILL Black crea un look più pulito con linee rette e bordi, fornendo prestazioni di raffreddamento con il suo design AIO e radiatore aggiornato.

Anche le pale della ventola sono state progettate in modo che i fan di INNO3D possano godere di giochi estremi con un raffreddamento efficiente garantito con flusso d'aria mirato e quindi un'elevata pressione statica anche con una maggiore resistenza dell'aria. Molte nuove tecnologie sono state stipate in questo blocco pulito e ordinato di un dispositivo di raffreddamento.

Disco iCHILL X3

La prima impressione dell'iCHILL X3 sono gli elementi di design RGB che sono stati posizionati in diverse parti del dispositivo di raffreddamento utilizzando design ancora più radicali rispetto alle versioni precedenti. Usando un motivo ripetuto del logo unico combinato con un tipo di motivo eso-triangolare, la carta sembra voler ballare e portare la festa al resto dei modelli. Viene fornito con RGB con supporto per Aura Sync, Mystic Light, Polychrome e RGB Fusion, quindi è compatibile con la maggior parte dei software di controllo dell'illuminazione a LED della scheda madre.

Sono presenti enormi pale a falce triple da 98 mm per massimizzare il flusso d'aria ed è ottimizzato per funzionare in condizioni di bassa velocità della ventola, aiutate da un'ampia camera di vapore per migliorare la conduttività termica. Il design del dissipatore di calore protegge anche il PCB dalla flessione con la sua base in metallo pressofuso. La tecnologia alla base di questo si trova 9 heatpipe che hanno una lunghezza totale di 2704 mm e una superficie di 905637 mm² per l'RTX 4090. Lo standard con tutte le nostre schede grafiche di fascia alta verrà fornito con una piastra posteriore progettata in modo funzionale per rilasciare aria calda con le sue aperture sotto quando richiesto in condizioni di carico estremo.

No Nonsense Industrious X3/OC

Abbiamo presentato il design per la GeForce RTX 3090 Ti XC/OC con grande successo e l'abbiamo esteso alla nuova serie RTX 40 con aggiornamenti di design sottili ma significativi che equivalgono a questa bestia di una scheda grafica. Questo aveva davvero bisogno di guardare la parte considerando la potenza dell'RTX 4090. L'RTX 4090 ha una lunghezza mastodontica di 336 mm e un'altezza di 145 mm e occupando 3 slot, solo una tripla pale della ventola a falce da 98 mm è all'altezza del compito di mantenere fresca questa scheda , ciò si ottiene con la sua enorme camera di vapore e il design del dissipatore di calore a base di metallo pressofuso comprendente 9 tubi di calore per un raffreddamento controllato a livelli ottimali.

L'X3/OC offre le massime prestazioni per i giocatori più accaniti con il suo overclocking di fabbrica pronto per la battaglia fin da subito. Ogni singolo dettaglio di design è stato implementato in modo da avere la migliore tecnologia di estrazione e rilascio dell'aria calda, inclusa la piastra posteriore con aperture. Per la stabilità del funzionamento della scheda, l'X3/OC ha una rotazione della ventola in senso antiorario per le ventole esterne mentre la ventola centrale ruota in senso orario per contrastare la turbolenza in condizioni di gioco estreme.

Più brutale che mai

Dai modelli INNO3D ai modelli iCHILL abbiamo intensificato il nostro gioco con il design e le prestazioni in modo che ci siano prove della continuazione e dell'evoluzione della nostra etica e del design del prodotto con significativi aggiornamenti del design applicati ai modelli INNO3D e iCHILL. Con ciascuno di questi modelli siamo orgogliosi di annunciare che questi sono alcuni dei migliori design usciti dalla nostra fabbrica di ricerca e sviluppo e sappiamo che vedremo molte mod per PC che le mettono in mostra sui canali social. Il cuore e lo sforzo non si sono fermati qui, le opere d'arte e le risorse creative, comprese le scatole per la vendita al dettaglio, sono state progettate per supportare Brutal by Nature e ciò che rappresenta per ricordare a tutti che INNO3D innova ed espande per sempre il nostro marchio, audace e spingerà i confini. Questo è molto tipico del nostro DNA in cui ci sfideremo per essere il migliore, il vertice della catena alimentare, l'apice predatore - essere brutale per natura.

INNO3D continua a realizzare prodotti straordinari in anni di ricerca e sviluppo, spingendo incessantemente i confini con design innovativi affermandosi come uno dei principali attori nel settore della grafica. Il bisogno di perfezione e l'atteggiamento brutale di INNO3D per creare il miglior prodotto ha fatto sì che la nostra comunità di giocatori rimanesse fedele e acquistasse ogni nuova generazione di schede grafiche. Questo grazie al gioco ad alte prestazioni, all'eccezionale controllo della temperatura e al raffreddamento super silenzioso offerti dalla nostra nuova scheda grafica.