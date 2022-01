INNO3D lancia le GPU GEFORCE RTX 3080 con 12GB di VRAM serie iCHILL

INNO3D, produttore leader di componenti e innovazioni multimediali di fascia alta all'avanguardia, annuncia le nuove schede grafiche INNO3D NVIDIA GeForce RTX 3080 da 12 GB. Equipaggiate con queste potenti GPU includono iCHILL Frostbite, Black, X4, X3 e INNO3D X3 OC.

Basata sull'architettura NVIDIA Ampere, la GeForce RTX 3080 da 12 GB offre un incredibile balzo in avanti in termini di prestazioni e fedeltà con funzioni acclamate come ray-tracing, intelligenza artificiale per il potenziamento delle prestazioni NVIDIA DLSS, riduzione della latenza di NVIDIA Reflex, funzionalità di streaming NVIDIA Broadcast e memoria aggiuntiva che consente per velocizzare anche le applicazioni di creazione più popolari.

RTX 3080 12GB ottiene il trattamento iCHILL FROSTBITE e BLACK

L'RTX 3080 12GB iCHILL Frostbite si unisce al resto delle migliori GPU NVIDIA RTX con i suoi componenti di alta qualità e livelli di prestazioni di gioco. Insieme alla vibrante illuminazione RGB, il design del waterblock consente anche eccellenti prestazioni di raffreddamento con la sua gamma di circa 60 – 65 °C che può essere raggiunta quando si utilizza un radiatore da 240 mm o 360 mm. Montato anche con iCHILL BLACK, progettato con una custodia in metallo con una ventola del radiatore da 9 cm e 12 cm con un'architettura completamente nuova che migliora il modo in cui la scheda viene raffreddata. I tubi di calore incorporati assorbono il calore dalla memoria in modo efficace poiché i 2 tubi di calore trasferiscono il calore dalla memoria al dissipatore di calore mentre la ventola attiva per il dissipatore di calore della memoria mantiene anche la scheda super fresca.

Versioni iCHILL X4 e iCHILL X3

Le GeForce RTX 3080 12GB iCHILL X4 e X3 seguono le orme delle precedenti schede grafiche della serie INNO3D RTX 30. Questi sono overcloccati in fabbrica per coloro che cercano molto più calcio nei loro giochi e richiedono un raffreddamento eccellente e design dei fan degni di Instagram. I design a tripla ventola da 9 cm sono asimmetrici che utilizzano le pale Scythe per massimizzare il flusso d'aria e ottimizzati per funzionare in condizioni di bassa velocità della ventola. L'X4 è dotato di una ventola a rotore laterale da 4,5 cm davvero unica per raffreddare l'area del MOSFET aggiungendo ulteriore potenza di raffreddamento all'X4. Con iCHILL X4 il dispositivo di raffreddamento è dotato di 8 tubi di calore in rame mentre l'X3 è dotato di 7 tubi di calore in rame che offrono un aumento delle prestazioni rispetto al dispositivo di raffreddamento precedente. Sia iCHILL X4 che X3 sono dotati anche di RGB compatibile con la maggior parte del software di controllo dell'illuminazione a LED della scheda madre. iCHILL X3 include un modulo pinna caudale che può essere aggiunto alla scheda per una maggiore esperienza RGB. Viene fornito con due pinne caudali, una con logo e una vuota per la personalizzazione.

INNO3D X3 E X3 OC Dual Slot

Per soddisfare le richieste del mercato di una scheda in grado di offrire prestazioni di raffreddamento eccellenti pur mantenendo un profilo basso, ti presentiamo il doppio slot INNO3D X3 e X3 OC. Il suo fattore di forma a 2 slot è un'opzione eccellente per le build MATX e ITX SFF (fattore di forma ridotto). La scheda ha tre grandi pale della ventola a falce da 9 cm per mantenere il raffreddamento della scheda a un livello ottimale, soprattutto quando l'overclock di fabbrica per la versione OC su questa scheda dalle prestazioni eccellenti sta alimentando la tua esperienza di gioco.

Continuiamo a sviluppare e applicare i nostri eccellenti dissipatori della serie 30 per la nuova NVIDIA RTX 3080 12GB in modo che le prestazioni della tua nuova scheda ti consentano di spingere i tuoi giochi al massimo assoluto. Con INNO3D puoi anche usufruire di funzionalità eccellenti come Ray Tracing e DLSS che ti danno un aumento incredibile della frequenza dei fotogrammi fornendo al contempo una qualità dell'immagine superiore con i tuoi titoli preferiti.