INNO3D lancia le GPU serie GeForce RTX 3050 TWIN X2

INNO3D, un produttore leader di componenti multimediali e innovazioni pionieristiche di fascia alta, è lieto di annunciare la nuova aggiunta INNO3D NVIDIA GeForce RTX 3050 TWIN X2 / OC alla gamma RTX 30 Series basata sull'avanzata architettura NVIDIA Ampere - raffreddata con doppie ventole da 9 cm per mantenere una temperatura di livello ottimale quando questa scheda alimenta la tua sessione di gioco.

Fondata nel 1998 con la visione di sviluppare prodotti hardware per computer pionieristici su scala globale. Avanti veloce fino ai giorni nostri, INNO3D è ormai ben consolidato nella comunità di gioco nota per il nostro approccio innovativo e audace al design e alla tecnologia. Siamo brutali per natura in tutto ciò che facciamo e ci impegniamo per il 201% con te per la migliore esperienza di gioco al mondo.

Le GPU GeForce RTX 3050 offrono le prestazioni e l'efficienza dell'architettura NVIDIA Ampere a più giocatori che mai ed è la prima GPU desktop di classe 50 ad alimentare gli ultimi giochi ray tracing a oltre 60 fps. L'RTX 3050 è dotato di core RT di seconda generazione per il ray tracing e core Tensor di terza generazione per DLSS e AI. Il ray tracing è il nuovo standard di gioco e l'RTX 3050 lo rende più accessibile che mai.

TWIN X2 / OC Raffreddamento

Le nostre schede grafiche più popolari sono fornite con le specifiche TWIN X2 / OC e INNO3D GeForce RTX 3050 non è esente da questa regola. Con due grandi pale della ventola a falce da 9 cm e una superficie del dissipatore di calore di 360477 mm² per la versione overclockata che fornisce un eccellente controllo della temperatura che consente alla scheda di funzionare al livello più ottimale, per la versione OC overclockata di fabbrica queste caratteristiche di raffreddamento sono particolarmente importanti in modo che la scheda può funzionare a velocità di clock più elevate senza sacrificare le prestazioni di gioco. Per proteggere la tua scheda grafica da piegature involontarie abbiamo aggiunto una piastra posteriore INNO3D per rinforzare la scheda che ti consente di posizionarla in qualsiasi posizione senza preoccupazioni.

Anni di ricerca e sviluppo hanno permesso a INNO3D di fare progressi tecnologici, spingendosi continuamente oltre i confini e rafforzando la propria esperienza nel settore delle GPU. Ha elevato INNO3D a un punto che fa la differenza per i giocatori di fascia alta e i professionisti della creazione di design che ottengono prestazioni elevate con un controllo della temperatura eccezionale e livelli di rumore estremamente silenziosi.

INNO3D sta ora lavorando duramente per rendere disponibili le nuove GPU INNO3D GeForce RTX 3050 presso tutti i rivenditori premium della regione.