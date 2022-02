Insieme per un Internet 2.0 migliore con Bitdefender, creare un ambiente digitale sicuro per i bambini in occasione del Safer Internet Day

Ogni anno a febbraio, il mondo della sicurezza informatica si riunisce per celebrare un evento cruciale nel calendario della cybersecurity online – il Safer Internet Day. “Insieme per un internet migliore” è ancora una volta il tema dell’evento celebrativo di quest’anno, che invita la comunità digitale a promuovere un uso responsabile della tecnologia per garantire un utilizzo sicuro del digitale per tutti i membri della rete, specialmente i giovani e i bambini.

A causa della pandemia, sempre più attività si svolgono online: dalla didattica a distanza, al lavoro o alla semplice ricerca di contenuti multimediali, le persone di tutte le età trovano sempre più difficile abbandonare i loro dispositivi digitali in favore di attività offline.

L’utilizzo di Internet tuttavia non deve essere considerato in maniera superficiale: non è tutto divertimento e giochi. I vantaggi della digitalizzazione sono offuscati dalle azioni dei criminali informatici che sfruttano le persone vulnerabili, come i bambini e gli adolescenti, attraverso i social media e le piattaforme di gioco. I ragazzi di oggi devono affrontare molti pericoli online, come molestie, estorsioni, attacchi malware e furti d’identità.

Per sostenere i ragazzi nelle loro attività digitali, i genitori possono promuovere un uso responsabile della tecnologia con effetti positivi a lungo termine sul loro benessere generale e sulla loro sicurezza online. Il Safer Internet Day può essere l’occasione giusta per iniziare un dialogo aperto con i propri figli, focalizzato sull’uso consapevole e sicuro della tecnologia tra le mura domestiche:

Diventare un modello digitale insegnando ai propri figli le buone pratiche di sicurezza, compresa l’importanza di proteggere gli account online con password sicure, limitando la quantità di dati personali che condividono sui social media e abilitando il massimo livello di impostazioni di sicurezza per le piattaforme e i servizi online

Insegnare ai bambini ad essere vigili e a segnalare sempre gli atti di cyberbullismo, le minacce e qualsiasi comportamento maleducato in cui si imbattono online

Prendersi del tempo per conoscere le app, i giochi o i siti di streaming utilizzati dai propri figli

Utilizzare una soluzione di sicurezza dedicata per garantire che i bambini non scarichino accidentalmente software dannosi sul loro dispositivo

Parlare in modo trasparente dei predatori online e insegnare loro a ignorare le richieste di messaggi che provengono da sconosciuti e ad essere estremamente cauti con le persone con cui fanno amicizia online

Per aiutare i ragazzi esperti di tecnologia a navigare nel mondo digitale in sicurezza è importante prendersi cura di tutti i dispositivi della famiglia con una soluzione di protezione come Bitdefender Total Security, completamente gratuito per 90 giorni. Questa suite di sicurezza all’avanguardia offre una protezione multilivello per mantenere i dispositivi e i dati al sicuro dalle nuove minacce. Fornisce anche un aiuto digitale ai genitori e a chi si prende cura dei bambini con una funzione di controllo parentale dedicata che consente di filtrare i contenuti inappropriati e limitare il tempo davanti allo schermo.