Intel annuncia la realizzazione di due nuove fabbriche negli Stati Uniti, con un investimento storico in Ohio

Intel ha annunciato oggi i piani per un investimento iniziale di oltre 20 miliardi di dollari nella costruzione di due nuove fabbriche di chip all'avanguardia in Ohio. L'investimento aiuterà a incrementare la produzione per soddisfare la crescente domanda di semiconduttori avanzati, alimentando una nuova generazione di prodotti innovativi di Intel e soddisfacendo le esigenze dei clienti delle fonderie come parte della strategia IDM 2.0 dell'azienda.

Per supportare lo sviluppo del nuovo sito, Intel ha impegnato altri 100 milioni di dollari in partnership con istituzioni educative per costruire una pipeline di talenti e rafforzare i programmi di ricerca nella regione.

"L'annuncio di oggi è una notizia monumentale per lo stato dell'Ohio", ha affermato il governatore dell'Ohio Mike DeWine. "Le nuove strutture di Intel saranno trasformative per il nostro stato, creando migliaia di posti di lavoro ben retribuiti nell'Ohio per la produzione di semiconduttori strategicamente vitali, spesso chiamati "chip". Produzione avanzata, ricerca e sviluppo e talento fanno parte del DNA dell'Ohio e siamo orgogliosi quei chip, che alimentano il futuro, saranno prodotti in Ohio, dagli abitanti dell'Ohio".

"L'investimento di oggi segna un altro modo significativo in cui Intel sta guidando lo sforzo per ripristinare la leadership nella produzione di semiconduttori negli Stati Uniti", ha affermato Pat Gelsinger, CEO di Intel. “Le azioni di Intel aiuteranno a costruire una catena di approvvigionamento più resiliente e garantiranno un accesso affidabile ai semiconduttori avanzati per gli anni a venire. Intel sta riportando capacità e capacità leader negli Stati Uniti per rafforzare l'industria globale dei semiconduttori. Queste fabbriche creeranno un nuovo epicentro per la produzione avanzata di chip negli Stati Uniti che rafforzerà la pipeline interna da laboratorio a fabbrica di Intel e rafforzerà la leadership dell'Ohio nella ricerca e nell'alta tecnologia".

Impatto immenso

Essendo il più grande investimento del settore privato nella storia dell'Ohio, la fase iniziale del progetto dovrebbe creare 3.000 posti di lavoro Intel e 7.000 lavori di costruzione nel corso della costruzione e supportare decine di migliaia di ulteriori posti di lavoro locali a lungo termine in tutto un ampio ecosistema di fornitori e partner.

Con un'estensione di quasi 1.000 acri nella contea di Licking, appena fuori Columbus, il "mega-site" può ospitare un totale di otto fabbriche di chip, note anche come "fabs", nonché operazioni di supporto e partner dell'ecosistema. Al completo sviluppo, l'investimento totale nel sito potrebbe crescere fino a $ 100 miliardi nel prossimo decennio, rendendolo uno dei più grandi siti di produzione di semiconduttori al mondo.

La pianificazione per le prime due fabbriche inizierà immediatamente, con la costruzione che dovrebbe iniziare alla fine del 2022. La produzione dovrebbe entrare in linea nel 2025, quando la fabbrica fornirà chip che utilizzano le tecnologie a transistor più avanzate del settore. L'Ohio ospiterà il primo nuovo sito di produzione di Intel in 40 anni.

Oltre alla presenza di Intel in Ohio, si prevede che l'investimento attirerà dozzine di partner ecosistemici e fornitori necessari per fornire supporto locale per le operazioni di Intel, dai fornitori di apparecchiature e materiali per semiconduttori a una serie di fornitori di servizi. Gli investimenti effettuati da questi fornitori non solo andranno a beneficio dell'Ohio, ma avranno un impatto economico significativo sul più ampio ecosistema di semiconduttori degli Stati Uniti. Come parte dell'annuncio di oggi, Air Products, Applied Materials, LAM Research e Ultra Clean Technology hanno indicato l'intenzione di stabilire una presenza fisica nella regione per supportare la costruzione del sito, con più aziende previste in futuro. (Vedere il foglio preventivo di accompagnamento per maggiori dettagli.)

"L'impatto di questo investimento in un mega sito sarà profondo", ha affermato Keyvan Esfarjani, vicepresidente senior di Intel per la produzione, la catena di approvvigionamento e le operazioni. “Una fabbrica di semiconduttori non è come le altre fabbriche. Costruire questo megasito di semiconduttori è come costruire una piccola città, che crea una vivace comunità di servizi e fornitori di supporto. L'Ohio è un luogo ideale per l'espansione di Intel negli Stati Uniti grazie al suo accesso ai migliori talenti, alla solida infrastruttura esistente e alla lunga storia come centro di produzione. La portata e il ritmo dell'espansione di Intel in Ohio, tuttavia, dipenderanno fortemente dai finanziamenti del CHIPS Act".

Impegno comunitario

Per aiutare a sviluppare e attrarre una pipeline di talenti qualificati all'interno della regione, Intel prevede di investire circa 100 milioni di dollari nel prossimo decennio in collaborazione con le università dell'Ohio, i community college e la National Science Foundation degli Stati Uniti. Queste partnership riguarderanno una serie di attività, da progetti di ricerca collaborativa alla creazione di programmi di studio specifici per semiconduttori per programmi di laurea associati e universitari.

"I semiconduttori rendono possibile quasi ogni aspetto della vita moderna - dai computer e smartphone alle automobili e agli elettrodomestici - e hanno svolto un ruolo fondamentale nelle tecnologie che ci hanno permesso di rimanere connessi durante la pandemia", ha affermato Kristina M. Johnson, presidente di The Università statale dell'Ohio. “Saranno anche parte integrante di un'ampia gamma di applicazioni in cui lo Stato dell'Ohio è attivamente coinvolto dal punto di vista della ricerca, tra cui intelligenza artificiale, informatica quantistica, sviluppo di vaccini e altro ancora. Quindi, è una scelta naturale per lo Stato dell'Ohio, insieme ai nostri colleghi istituti di istruzione superiore, collaborare in questo investimento rivoluzionario nella produzione di semiconduttori. L'annuncio di oggi è significativo per l'Ohio, per Intel e per l'interesse nazionale, poiché siamo ancora nel mezzo di una carenza globale di chip. Ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per gli studenti attuali e futuri. Consoliderà l'Ohio come una calamita principale per trattenere e attrarre una nuova generazione di talenti e sfrutterà le numerose opportunità in fase di sviluppo all'interno dei college e delle università del nostro stato, compresi i distretti dell'innovazione dell'Ohio, che stanno già prendendo forma in collaborazione con JobsOhio".

Intel ha una lunga storia di responsabilità aziendale nei suoi attuali siti di produzione negli Stati Uniti e si impegna a costruire solide relazioni con la comunità nella contea di Licking e oltre. Intel ha un impegno di lunga data per la sostenibilità e si sforza continuamente di ridurre al minimo.