Intel effettua importanti investimenti per la sostenibilità dei datacenter

Nel costante impegno per creare soluzioni tecnologiche più sostenibili per i data center, Intel ha annunciato oggi due nuovi investimenti. In primo luogo, sono stati annunciati piani per investire oltre 700 milioni di dollari in un nuovo e importante laboratorio avanzato di ricerca e sviluppo che si estende su una superficie di quasi 19 mila metri quadrati.

Sarà impegnato nella ricerca di tecnologie innovative per data center in ambiti quali riscaldamento, raffreddamento e utilizzo efficiente dell'acqua. Inoltre, Intel ha presentato la prima soluzione di raffreddamento a liquido per immersione e il relativo progetto di riferimento, lasciando aperta la proprietà intellettuale. Con i primi test già realizzati a Taiwan, Intel mira a semplificare e accelerare l'implementazione di soluzioni di raffreddamento a liquido per immersione in tutto l'ecosistema a livello globale.

“L’impegno di Intel nei confronti dei suoi partner globali è reso ancora più evidente dagli annunci di oggi. Il futuro e la progettazione del data center si basano su tecnologie e pratiche innovative e sostenibili. Sono orgogliosa del lavoro che svolgiamo ogni giorno per contribuire a far diventare realtà la nostra idea di futuro sostenibile” – Sandra L. Rivera, executive vice president e general manager del Datacenter and AI Group di Intel.

Che cosa significa: questi due investimenti rappresentano un rafforzamento dell’impegno di Intel nel riunire l'ecosistema tecnologico per affrontare a livello globale le tematiche ambientali.

Il nuovo laboratorio si concentrerà su aree quali il raffreddamento per immersione, l'efficacia dell'utilizzo dell'acqua e lo scambio e riutilizzo del calore. La costruzione del laboratorio inizierà quest'anno presso il campus Jones Farm di Hillsboro, nell’Oregon, con apertura prevista per la fine del 2023. Inoltre, il laboratorio certificherà, testerà e progetterà il portfolio di prodotti Intel per data center, tra cui Intel® Xeon®, Intel® Optane ™, interfacce di rete e dispositivi di commutazione, FPGA Intel® Agilex™, architettura Xe, acceleratori Habana e prodotti futuri ancora in fase di sviluppo. Il laboratorio ospiterà anche una vetrina tecnologica avanzata a disposizione di clienti e partner che potranno osservare e testare in laboratorio i prodotti Intel in una varietà di ambienti di data center, in modo da accelerare l'adozione di queste nuove tecnologie in tutto l'ecosistema.

La prima soluzione di raffreddamento a liquido per immersione con proprietà intellettuale aperta e il reference design per i data center del settore è una soluzione di raffreddamento totale accessibile, di semplice implementazione e scalabilità. Consentirà ai partner di accelerare l'introduzione di soluzioni Intel per rispondere al costante aumento di potenza dei data center e migliorare di conseguenza l'efficienza operativa. La soluzione iniziale e il proof of concept saranno completati in collaborazione con Intel Taiwan e in tutto l'ecosistema taiwanese con un approccio graduale che prevede piani per una diffusione orizzontale a livello globale. Intel continuerà a collaborare con i partner per sviluppare e validare soluzioni correlate.

Perché è importante: i data center rappresentano circa l’1% della richiesta globale di elettricità e sono responsabili dello 0,3% circa delle emissioni globali di carbonio. Investire nella standardizzazione delle tecnologie di raffreddamento e in ricerca e sviluppo per innovazioni future rafforza l’impegno di Intel verso soluzioni tecnologiche più sostenibili. Diversi studi dimostrano che il raffreddamento a immersione con riutilizzo dell’energia potrebbe ridurre le emissioni del 45% rispetto ai data center tradizionali.

Queste novità rafforzano quanto annunciato in precedenza da Intel a proposito del suo impegno a lavorare con clienti e partner del settore per creare soluzioni tecnologiche più sostenibili. La ricerca e sviluppo di queste nuove tecnologie ha il potenziale per cambiare in maniera fondamentale il modo in cui operano e sono costruiti i data center.