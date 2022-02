Intel estende la propria leadership in campo mobile con nuovi processori ad alte prestazioni per i laptop thin-and-light

Oggi Intel estende l’offerta di processori Intel Core mobile di dodicesima generazione con il lancio ufficiale dei processori Intel Core serie P e serie U. Progettati per fornire altissime prestazioni e produttività superiore, questi 20 nuovi processori mobile saranno alla base della nuova generazione di laptop thin-and-light. I primi dispositivi saranno disponibili a marzo 2022 con più di 250 prodotti previsti quest’anno da Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung e altri.

“Dopo il lancio del più veloce processore da gaming, stiamo ora ampliando la famiglia dei processori Intel Core di dodicesima generazione per realizzare un grande balzo in avanti in termini di prestazioni nei laptop thin-and-light. Dai dispositivi leggeri e sottili a prodotti caratterizzati da un design elegante e prestazioni in grado di soddisfare gli appassionati, offriamo ai consumatori e alle aziende prestazioni leader e tecnologie avanzate” - Chris Walker, corporate vice president e general manager, Mobility Client Platforms di Intel

A proposito dei processori Intel Core Mobile di dodicesima generazione: analogamente al resto dei prodotti della famiglia di processori di dodicesima generazione, i più recenti processori di Intel per prodotti thin-and-light sono basati sulla Performance Hybrid Architecture di Intel che prevede una combinazione di core ad alte prestazioni, i Performance-core (P-core), e core ad alta efficienza, gli Efficient-core (E-core). Dalle video chiamate alla navigazione sul web fino al photo-editing, i carichi di lavoro sono gestiti in maniera intelligente assegnandoli al core più appropriato al momento giusto per ottenere un multitasking ottimale con Intel Thread Director in ambiente Windows 11.

Traendo il massimo vantaggio dalle prestazioni per Watt del processo Intel 7, i nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione per prodotti thin-and-light offrono:

Un’architettura completamente nuova con un massimo di 14 core (6 P-core e 8 E-core).

Grafica Intel Iris X e integrata con un massimo di 96 EU.

integrata con un massimo di 96 EU. Ampio supporto di memoria per DDR5/LPDDR5 e DDR4/LPDDR4.

Incredibili prestazioni multi-thread fino al 70% più elevate 1 .

. Quasi il doppio delle prestazioni di rendering 3D 2 – ideale per chi crea contenuti in mobilità

– ideale per chi crea contenuti in mobilità Produttività superiore con photo editing fino al 30% più veloce 3 .

. Intel Wi-Fi 6E (Gig+) integrato per connettività wireless con migliori prestazioni, più reattività e affidabilità.

Thunderbolt4 per offrire la più veloce, semplice e affidabile connettività via cavo con qualsiasi dock, display o accessorio 4 .

. Intel IPU6.0 per una migliore qualità d’immagine e una maggiore efficienza del videoconferencing

A proposito di Intel Evo Third Edition: secondo le specifiche della terza edizione, i laptop che mirano alla certificazione Intel Evo saranno sottoposti ai più intensi carichi di lavoro mai sostenuti fino a oggi, con test in condizioni di reale utilizzo per assicurare un’esperienza superiore di videoconferencing oltre a tempi di risposta eccezionali, avvio istantaneo e a dati reali di durata della batteria e di ricarica rapida. I laptop Intel Evo con processori Intel Core di dodicesima generazione sono ottimizzati per il multitasking, oltre che per un’eccellente connettività, qualità di immagine e del suono nelle videochiamate con molteplici persone. Grazie a un approfondito lavoro di co-progettazione con 150 partner dell’ecosistema, quest’anno sono previsti più di 100 nuovi dispositivi certificati Intel Evo, con prodotti che per la prima volta includono display pieghevoli e sistemi basati su processori Intel Core serie H di dodicesima generazione.

La co-progettazione e i test in condizioni reali di Intel, quest’anno si estendono ai partner produttori di accessori attraverso il programma Engineered for Intel Evo. Sono previsti nuovi monitor Thunderbolt, dock, soluzioni di storage e cuffie bluetooth che si andranno ad aggiungere alla linea di accessori già esistenti di Poly, Anker, Kensington, Dell, HP, Belkin, Samsung, Sabrent, OWC e altri.