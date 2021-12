Intel mette a disposizione degli sviluppatori i toolkit oneAPI 2022

Intel ha lanciato oggi i toolkit oneAPI 2022, rinnovati e migliorati in modo da espandere le capacità di lavorare su diverse architetture. Questo consente agli sviluppatori maggiore possibilità di scelta per accelerare la potenza di calcolo informatico.

“Sono impressionato dalla portata degli oltre 900 miglioramenti tecnici che il team oneAPI software engineering ha realizzato per accelerare i tempi di sviluppo e le prestazioni dei carichi di lavoro nelle CPU e GPU client e server di Intel. La ricca gamma di tecnologie oneAPI è conforme ai più importanti standard di settore, con importanti innovazioni tecniche che consentono agli sviluppatori di ottenere le migliori prestazioni di run-time possibili dal cloud all’edge. Il supporto di molteplici lingue e l’accelerazione delle prestazioni cross-architecture sono disponibili oggi nella release 2022 di oneAPI per accrescere ulteriormente la produttività dei programmatori sulle piattaforme Intel”. - Greg Lavender, Intel chief technology officer, senior vice president e general manager, Software and Advanced Technology Group

Le nuove funzionalità: le novità comprendono il primo compilatore unificato al mondo ad implementare C++, SYCL e Fortran, Python data parallel per CPU e GPU, modellazione e ottimizzazione delle prestazioni dell'acceleratore avanzato e accelerazione delle prestazioni per carichi di lavoro di visualizzazione di ray tracing e AI. Il modello cross-architecture programming di oneAPI fornisce agli sviluppatori strumenti per migliorare la produttività e la velocità di sviluppo di codice per la realizzazione di applicazioni su molteplici architetture.

Perché è importante: Secondo un sondaggio condotto da Evans Data, il 40% degli sviluppatori lavora su sistemi eterogenei che utilizzano più di un tipo di processore, core o coprocessore. L'innovazione procede a ritmi sempre più rapidi con il cross-architecture computing che progredisce grazie a oneAPI su strutture eterogenee di CPU, GPU, FPGA e altri acceleratori, le quali richiedono software per riunire tutti questi elementi in una soluzione completa. Grazie a oneAPI, gli sviluppatori hanno la libertà di scegliere l'hardware più appropriato per una determinata soluzione senza gli oneri economici e tecnici legati all’utilizzo di modelli di programmazione proprietari.

Ulteriori dettagli: I toolkit Intel oneAPI 2022 offrono maggiori prestazioni e produttività grazie a un set completo di strumenti avanzati tra cui compilatori, librerie, framework pre-ottimizzati, analizzatori e debugger. Nell’ultimo anno sono state aggiunte più di 900 nuove funzionalità che rafforzano ogni strumento nei toolkit di base e domain-specific. Sono immediatamente disponibili per il download o l’utilizzo gratuito su Intel DevCloud. Le caratteristiche principali includono:

Programmazione cross-architetturale

Intel ha creato il primo compilatore unificato al mondo che implementa C++, SYCL e Fortran per CPU e GPU utilizzando un backend LLVM comune.

Calcolo accelerato su CPU e GPU per Python, il linguaggio di programmazione attualmente più diffuso.

Lo strumento di compatibilità Intel DPC++ è stato migliorato per migrare automaticamente dal 90% al 95% del codice CUDA in SYCL/DPC++

Prestazioni elevate con l’hardware più recente

Supporto hardware – i toolkit Intel oneAPI sono ottimizzati per abilitare le funzionalità avanzate dell'hardware più recente e in arrivo, inclusi processori Intel Core di dodicesima generazione con AVX-VNNI, processori scalabili Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sapphire Rapids, con Intel Advanced Matrix Extension ( Intel AMX) e le prossime GPU X e per client e data center.

– i toolkit Intel oneAPI sono ottimizzati per abilitare le funzionalità avanzate dell'hardware più recente e in arrivo, inclusi processori Intel Core di dodicesima generazione con AVX-VNNI, processori scalabili Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sapphire Rapids, con Intel Advanced Matrix Extension ( Intel AMX) e le prossime GPU X per client e data center. Ottimizzazione di prestazioni AI Le prestazioni del framework di deep learning sono accelerate fino a 10 volte rispetto alle versioni precedenti con l'ottimizzazione Intel per TensorFlow e l'ottimizzazione Intel più recenti per PyTorch La nuova estensione Intel per Scikit-learn accelera gli algoritmi di apprendimento automatico di oltre 100 volte sulle CPU Intel rispetto alla versione open source di serie Presentato Intel Neural Compressor per ottenere maggiori prestazioni di inferenza attraverso tecniche di ottimizzazione post-allenamento su molteplici framework di deep learning.



Tool avanzati per la produttività dello sviluppo