Intel porta avanti la propria visione di XPU con oneAPI e la GPU Intel Server

Intel annuncia oggi importanti traguardi nella sua roadmap pluriennale volta a fornire un mix di architetture con un software unificato. L’azienda ha annunciato la gold release dei Toolkit Intel oneAPI in arrivo il prossimo dicembre, oltre a nuove funzionalità nel software stack come parte dell’approccio di Intel che vede una progettazione combinata di hardware e software. Intel ha inoltre lanciato Intel Server GPU, la sua prima unità di elaborazione grafica (GPU) per data center basata sulla microarchitettura Xe-LP e progettata specificamente per il cloud gaming e il media streaming ad alta densità e bassa latenza in ambiente Android.

“Oggi siamo a un punto importante del nostro ambizioso viaggio verso oneAPI e XPU. Con la gold release dei nostri Toolkit oneAPI abbiamo aggiunto all’esperienza degli sviluppatori con familiari tool e librerie di programmazione per le CPU, le nostre architetture vettoriali-matriciali-spaziali. Stiamo inoltre lanciando la nostra prima GPU per datacenter basata su microarchitettura Xe-LP pensata per i segmenti in rapida crescita del cloud gaming e media streaming”.

-- Raja Koduri, Intel senior vice president, chief architect e general manager, Architecture, Graphics and Software

Perché è importante: Dal momento che il mondo va verso un’era di miliardi di dispositivi intelligenti e dati in crescita esponenziale, è necessario spostare l'attenzione dalle sole CPU a un mix di architetture che includa CPU, GPU, FPGA e altri acceleratori. Intel descrive collettivamente questo passaggio come la sua visione "XPU". Il lancio della GPU Intel Server è un altro passo per estendere l'offerta di Intel nell'era XPU.

Questa era dell'informatica richiede anche uno stack software completo. Gli sviluppatori saranno in grado di accedere a un modello di programmazione comune, aperto e basato su standard per tutte le XPU Intel grazie ai kit di strumenti Intel oneAPI. Questi toolkit mettono in pratica il potenziale prestazionale dell'hardware e riducono i costi di sviluppo e manutenzione del software, riducendo al contempo i rischi associati all'implementazione dell'elaborazione accelerata rispetto a soluzioni proprietarie e specifiche del fornitore.

Gold release dei toolkit Intel oneAPI: Annunciata per la prima volta al SuperComputing 2019, questa iniziativa per il settore oneAPI è una visione avanzata di modello di programmazione unificato e semplificato impiegabile per diverse architetture che offre prestazioni senza compromessi e vincoli proprietari, consentendo al contempo l'integrazione del codice precedente. Con oneAPI, gli sviluppatori possono scegliere la migliore architettura per lo specifico problema che stanno cercando di risolvere senza dover riscrivere il software per l'architettura e la piattaforma successive.

I toolkit Intel oneAPI si avvantaggiano appieno di funzionalità hardware all'avanguardia e di istruzioni come Intel AVX-512 e Intel DL Boost sulle CPU, insieme alle funzionalità esclusive delle XPU. Basati su collaudati tool Intel per sviluppatori, i toolkit Intel oneAPI offrono linguaggi e standard familiari, fornendo allo stesso tempo piena continuità con il codice esistente.

Oggi l’azienda ha annunciato che la gold release dei toolkit Intel oneAPI sarà disponibile il prossimo dicembre, gratuitamente, in locale e nella Intel DevCloud, insieme alle versioni commerciali che includono il supporto a livello globale dei consulenti tecnici Intel. L’azienda trasferirà immediatamente le suite di strumenti Intel Parallel Studio XE e Intel System Studio ai suoi prodotti oneAPI.

Inoltre, Intel DevCloud, in cui gli sviluppatori possono testare codice e carichi di lavoro su diverse architetture Intel, si sta espandendo per includere il nuovo hardware grafico Intel Iris Xe MAX. La grafica Intel Iris Xe MAX è ora disponibile per l'accesso pubblico; e Intel Xe-HP è disponibile per sviluppatori selezionati.

oneAPI ha ottenuto il sostegno del settore IT, compresi recenti riconoscimenti da parte di Microsoft Azure e TensorFlow; anche organizzazioni di ricerca, aziende e università di primaria importanza sostengono oneAPI.

Inoltre, il Beckman Institute for Advanced Science and Technology dell'Università dell'Illinois ha annunciato oggi l'istituzione di un nuovo centro di eccellenza (CoE) oneAPI. Il centro utilizza il modello di programmazione oneAPI per estendere l'applicazione NAMD per le scienze naturali ad altri ambienti informatici. NAMD, che simula grandi sistemi biomolecolari, sta aiutando ad affrontare sfide del mondo reale quali la lotta al COVID 19. Questo centro di eccellenza si unisce ad altri dell'Università di Stoccolma (SeRC), interessati al GROMACS, e all’Università di Heidelberg (URZ), che lavora al supporto oneAPI per le GPU di altri fornitori.

A proposito della nuova GPU Intel per server: Con la sua prima GPU discreta per i data center, Intel sta ampliando ulteriormente la sua ricca suite di innovazioni di piattaforma per migliorare il cloud gaming e le esperienze multimediali. La combinazione di processori Intel Xeon Scalable, di componenti software open source e concessi in licenza e della nuova GPU Intel Server offre una soluzione ad alta densità e bassa latenza con costi di possesso (TCO) inferiori per il cloud gaming Android, e una transcodifica e codifica ad alta densità dei contenuti multimediali per lo streaming video in tempo reale.

Utilizzando le GPU Intel Server insieme ai processori Intel Xeon Scalable, i service provider possono aumentare la capacità grafica separatamente dal numero di server, supportando un numero maggiore di stream e abbonati per sistema, pur ottenendo un costo di possesso (TCO) basso. Il pacchetto di quattro GPU Intel Server nella scheda aggiuntiva PCIe Gen 3.0 x16 x16 a tutta altezza da tre quarti di lunghezza può supportare più di 100 utenti simultanei di giochi cloud Android in un tipico sistema a due schede e fino a 160 utenti simultanei, a seconda il titolo del gioco specifico e la configurazione del server[2]. Gli sviluppatori possono sfruttare l'API comune nell'odierno Media SDK, che sarà incorporato nella libreria di elaborazione video oneAPI il prossimo anno. Intel sta lavorando con vari partner di software e servizi, tra cui Gamestream, Tencent Games e Ubitus, per portare la GPU Intel Server sul mercato.

"Intel è un importante collaboratore per la nostra soluzione Android Cloud Gaming. I processori Intel Xeon Scalable e le GPU Intel Server offrono una soluzione ad alta densità, bassa latenza, bassa potenza e basso TCO. Siamo in grado di generare oltre 100 istanze di gioco per ciascun server a due schede per i nostri giochi più popolari, King of Glory e Arena of Valor", ha affermato Allen Fang, vice general manager di Tencent XianYou Cloud Gaming Platform.

La GPU Intel Server basata su Xe-LP è subito disponibile. Assieme alla grafica Intel Iris Xe MAX recentemente presentata, GPU migliorerà l’esperienza visive degli utenti di tutto il mondo al crescere delle iniziative Intel di prodotto e software di Intel basate sull’architettura Xe.

Le novità di Intel Graphics Software: Una delle strategie primarie di Intel per avere successo nel rendere scalabili le GPU, dalle grafiche entry-level fino al calcolo ad alte prestazioni (HPC), è l'implementazione di una singola base di codice. Solidalmente a questa visione, lo stack software di Intel oggi supporta più generazioni di grafica, inclusi i processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe integrata e la grafica Intel Iris Xe MAX. Un importante passo successivo per l’architettura Xe scalable sarà l'espansione della base di codice per supportare i prodotti per data center che vedono una prevalenza di Linux. Intel ha ottimizzato il driver Linux per concentrarsi sul riutilizzo del codice tra i sistemi operativi, ha aumentato l'attenzione sulle prestazioni 3D di Linux e ora fornisce tre stack pronti per la distribuzione completamente certificati e integrati.

Sempre oggi, Intel ha annunciato Project Flipfast per migliorare l'esperienza di gioco su Linux. Lo stack Flipfast consente agli utenti finali di eseguire applicazioni grafiche su macchine virtuali (VM) mantenendo le prestazioni della GPU nativa e l'integrazione completa dell'host con condivisione zero-copy tra la VM e l'host. Lo stack Flipfast aumenta le prestazioni di gioco e la tecnologia si applica direttamente alle applicazioni di streaming di giochi del data center.

Intel ha annunciato oggi che Intel Implicit SPMD Program Compiler (ISPC) verrà eseguito su un livello API zero, che fornisce interfacce direct-to-metal di basso livello su misura per i dispositivi nella piattaforma oneAPI ed è il livello di astrazione hardware globale. ISPC, alimentato da oneAPI, è una variante del linguaggio di programmazione C, che consente la programmazione di un singolo programma, più dati e viene utilizzato per accelerare il motore di ray tracing Intel OSPRay sulle CPU Intel. Intel aggiunge il supporto Xe a ISPC per accelerare senza problemi i componenti Intel oneAPI Rendering Toolkit come OSPRay.

Prossimi sviluppi: In occasione del virtual oneAPI Developer Summit che si terrà i prossimi 12 e 13 novembre, innovatori, ricercatori e sviluppatori presenteranno 40 collaborazioni e progetti che utilizzano oneAPI. Gli argomenti spaziano dai test computazionali per nuovi usi di farmaci per il COVID-19 alla previsione dei raccolti. Al SuperComputing 2020 che inizia questa settimana, Intel, insieme ai leader del settore e alle organizzazioni di ricerca, stanno mettendo in evidenza l'utilizzo di oneAPI e degli strumenti Intel oneAPI attraverso un keynote, sessioni tecniche, conversazioni, demo e altre attività. Informazioni complete sulla presenza di Intel al SuperComputing 2020 sono disponibili su Intel.com.

Intel oneAPI e gli aggiornamenti dello stack di software grafico, e il lancio della GPU Intel Server segnano importanti passi nella roadmap di Intel verso le architetture XPU. Questi sviluppi hanno gettato le basi per offrire esperienze più significative attraverso i sei pilastri di innovazione tecnologica e le architetture eterogenee di Intel che saranno abilitate attraverso un livello di astrazione software scalabile unificato basato su standard aperti in oneAPI.