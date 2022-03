Intel presenta la piattaforma vPro con processori Intel Core di dodicesima generazione per applicazioni aziendali

Intel ha annunciato oggi la più recente piattaforma Intel vPro basata su processori Intel Core di dodicesima generazione – i migliori al mondo per applicazioni di produttività aziendale. Progettata l’utilizzo aziendale, la piattaforma Intel vPro con processori Intel Core di dodicesima generazione offre elevati livelli di produttività, le massime prestazioni e la più avanzata sicurezza in ogni settore.

“La nuova generazione della piattaforma Intel vPro è stata progettata per offrire alle aziende sicurezza, prestazioni e gestibilità sempre più elevate. Inoltre, con la presentazione dei processori Intel Core di dodicesima generazione, stiamo ripensando il modo in cui le persone lavorano con la nostra architettura ibrida per il business, la produttività e il multitsking” - Stephanie Hallford, vice president e general manager, Business Client Platforms di Intel.

Come funziona: con oltre 15 anni di innovazione, Intel vPro fornisce un completo portfolio di piattaforme che rispondono alle esigenze tecnologiche e di calcolo delle aziende di qualsiasi dimensione.

Intel vPro Enterprise for Windows è la piattaforma commerciale completa dedicata alle grandi e medie imprese. È dotata di un set completo di tecnologie per aiutare le aziende a stare al passo rispetto alle minacce alla sicurezza.

Intel vPro Essentials estende le funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi, precedentemente destinate alle grandi imprese, al segmento delle piccole e medie imprese. Intel vPro Essentials incorpora anche Intel Hardware Shield per proteggere le piattaforme basate sul sistema operativo Windows.

Intel vPro Enterprise for Chrome crea una nuova classe di Chromebook per l'utilizzo in ambienti aziendali con le prestazioni, la stabilità e i livelli di sicurezza richieste dall'uso professionale. Questa nuova piattaforma consente inoltre ai responsabili IT di abbinare il dispositivo giusto all'utente giusto.

I dispositivi Intel vPro, Evo Design rispettano i criteri di progettazione di Intel vPro e di Intel Evo portando esperienze d'uso di livello professionale a chi lavora in mobilità.

Perché è importante: Intel vPro compie un rivoluzionario balzo in avanti nelle prestazioni legate all’utilizzo professionale in condizioni reali grazie ai processori Intel Core di dodicesima generazione. Basata sul processo Intel 7, la nuova piattaforma Intel vPro con processori Intel Core di dodicesima generazione offre:

Una progettazione intelligente che unisce Efficient-core (E-core) e Performance-core (P-core), consentendo agli utenti di lavorare in multitasking e di collaborare liberamente, affidandosi al proprio PC per gestire sia le applicazioni dell’utente sia quelle IT.

I processori Intel mobile di dodicesima generazione forniscono le migliori prestazioni per la produttività aziendale, sono fino al 27% più veloci rispetto alla generazione precedente 4 e offrono prestazioni fino al 41% superiori rispetto alla concorrenza nelle applicazioni mainstream, secondo la classifica CrossMark.

I processori Intel desktop di dodicesima generazione forniscono le migliori prestazioni per la produttività aziendale sono fino al 21% più veloci rispetto alla generazione precedente e offrono prestazioni fino al 44% superiori rispetto alla concorrenza nelle applicazioni mainstream, secondo la classifica CrossMark.

I processori per desktop Intel Core i9 di dodicesima generazione offrono prestazioni fino al 23% superiori rispetto alla concorrenza quando si utilizza Microsoft Excel durante una videoconferenza Zoom e fino al 46% superiori con Power BI durante una chiamata Zoom 7 .

. Un’esperienza di connettività senza pari con Intel Wi-Fi 6E (Gig+) e Intel Connectivity Performance Suite: è come avere un esperto IT integrato che garantisce costantemente un'esperienza wireless senza interruzioni per l’utente.

I processori Intel Core di dodicesima generazione supportano memorie DDR5 nei desktop e memorie DDR5 e LPDDR5 nel mobile. Le workstation di fascia entry-level Intel vPro Enterprise supportano anche la memoria ECC con il chipset Intel corrispondente.

Thunderbolt 4 fornisce una potente soluzione di docking con un solo cavo per connettere molteplici monitor 4K, periferiche di produttività e comfort ergonomico, consentendo al contempo la ricarica del dispositivo.

Sicurezza: La nuova piattaforma vPro con processori Intel Core di dodicesima generazione offre la più completa sicurezza per l’utilizzo aziendale grazie a:

Intel Threat Detection Technology (Intel TDT) è l’unica funzionalità di rilevamento dei ransomware basata su hardware per migliorare l’efficacia e la rapidità con cui le minacce sono rilevate.

Un nuovo, avanzato sistema, denominato Anomalous Behaviour Detection, è in grado di rilevare gli attacchi “living off the land” e “supply chain”. Utilizza l’intelligenza artificiale per profilare i “comportamenti virtuosi” delle app e per segnalare le anomalie al software di sicurezza dell’endpoint, il tutto in tempo reale.

Nuove funzionalità integrate nel silicio supportano la prossima ondata di virtualizzazione dei sistemi operativi, oltre ai miglioramenti dei chipset di Intel, con

nuove capacità di rilevamento di tecniche di “fault injection”, per aiutare a prevenire la diffusione di codice malevolo

Intel vPro è progettato per tutte le aziende: Intel vPro offre prestazioni di livello professionale con un set completo di funzionalità per proteggere e gestire i dispositivi. Grazie ai processori Intel Core di dodicesima generazione, oggi Intel vPro offre un portfolio completo di soluzioni per quasi ogni tipo di attività in aziende di qualsiasi dimensione. Con il crescente supporto alle applicazioni di collaborazione da remoto, al multitasking e alle app per gli utenti e l’IT si genera una competizione per le risorse di calcolo, in questo senso Intel vPro è fondamentale per consentire la produttività dei lavoratori e mantenere la continuità aziendale.

Quest'anno saranno disponibili più di 150 prodotti di ogni formato da parte dei migliori produttori, che combinano la sicurezza e la gestibilità della piattaforma vPro e le straordinarie esperienze d’uso di Intel Evo per dispositivi mobili.

Per gli sviluppatori Internet of Things (IoT), i processori Intel Core di dodicesima generazione basati sulla piattaforma Intel vPro offrono le prestazioni che si aspetta un utente aziendale, gestione remota e altro ancora. Sono ideali per applicazioni nei settori retail, sanità, manifatturiero, bancario, ospitalità, educazione e altro.

Il punto di vista di Cisco: “Nuovi canali esclusivi ad alta velocità consentiranno al Wi-Fi 6E di trasformare le capacità della rete Wi-Fi con connettività a velocità gigabit, maggiore capacità per molteplici dispositivi e maggiore affidabilità per le applicazioni mission-critical”, ha commentato Matt MacPherson, CTO di Cisco Enterprise Wireless. “Siamo orgogliosi di proseguire nella collaborazione con Intel e di offrire fantastiche esperienze end-to-end attraverso la combinazione dei nuovi access point Cisco Catalyst e Meraki Wi-Fi 6E e delle nuove piattaforme Intel vPro di dodicesima generazione con Intel Wi-Fi 6E integrato (Gig+)”.

