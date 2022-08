Intel presenta le nuove schede grafiche Arc Pro

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Intel presenta oggi la gamma di GPU professionali Intel Arc Pro serie A. I primi prodotti sono le GPU Intel Arc Pro A30M, pensata per l’ambiente mobile e le GPU Intel Arc Pro A40 (single slot) e A50 (dual slot) per desktop con un form factor ridotto. Sono entrambe dotate di hardware ray-tracing integrato, capacità di apprendimento automatico e accelerazione della codifica hardware AV1, la prima del settore.

Le GPU Intel Arc Pro A-Series puntano alle certificazioni con le principali applicazioni software professionali nei settori di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC), e progettazione e produzione (D&M).

Le GPU Intel Arc Pro sono inoltre ottimizzate per applicazioni multimediali e di intrattenimento (M&E) come Blender ed eseguono le librerie open source dell’Intel oneAPI Rendering Toolkit, che sono ampiamente adottate e integrate negli strumenti di rendering leader del settore. Le GPU Intel Arc Pro saranno disponibili a partire dalla fine dell'anno dai principali partner dell'ecosistema mobile e desktop.

Per gli sviluppatori e i creatori di contenuti che parteciperanno a SIGGRAPH dall'8 all'11 agosto, sarà possibile ad accedere a delle sessioni demo con sistemi Intel Arc Pro e l’Intel oneAPI Rendering Toolkit presso lo stand Intel n. 427