Iron Harvest 1920+, al debutto il DLC Operation Eagle

È un uccello, è una nave? Forse un po 'entrambe le cose: l'Usonia con le sue gigantesche aeronavi diesel sta entrando nei campi di battaglia di Iron Harvest. KING Art Games è lieta di lanciare il primo importante add-on per l'acclamato RTS Iron Harvest che introduce la nuova fazione USONIA, unità volanti, nuove mappe multiplayer e una nuova campagna USONIA per giocatore singolo e cooperativa. Pubblicato su Steam (disponibile come versione standalone), GOG ed Epic, la fazione dell'Unione americana di Usonia (Usonia in breve) completa il mondo 1920+ offrendo più varietà al roster di Iron Harvest.

Spunti di lettura:

Iron Harvest 1920+, rivelato lo Story Trailer

Iron Harvest 1920+ al debutto, disponibile il trailer di lancio

Iron Harvest 1920+, pubblicata la roadmap con nuove mappe e modalità

Iron Harvest, annunciato il DLC "Operation Eagle" in arrivo a fine Maggio

Iron Harvest "Operation Eagle", disponibile un nuovo story trailer

La Guerra non finisce mai...

Mentre la Grande Guerra infuriava in Europa, quelli al di là dell'Atlantico non rimasero inattivi. La nazione americana di Usonia, vedendo il conflitto da lontano, iniziò a rafforzare la propria industria, professionalizzando il proprio esercito e costruendo una potente aviazione. Dai paesaggi ghiacciati dell'Alaska alle dune infuocate dell'Arabia, ora si spostano per assumere un ruolo da protagonista sulla scena mondiale. La domanda è: verranno come salvatori o conquistatori?

Versione Steam standalone esclusiva:

Iron Harvest: Operation Eagle è disponibile su GOG, Epic e come versione standalone esclusiva di Steam. La versione standalone di Steam non richiederà al gioco base di riprodurre i contenuti esclusivi DLC, la campagna introduttiva, la modalità cooperativa e il multiplayer con le due fazioni "Usonia" e "Polania". Il contenuto del gioco base (campagne originali, fazione Rusviet, fazione Saxony e mappe sfida) sarà disponibile come DLC per la versione standalone di Steam.