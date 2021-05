Iron Harvest 1920+, l'Unione americana di Usonia è pronta all'azione

KING Art Games è lieta di rivelare ulteriori dettagli sulla fazione USONIA appena introdotta e in arrivo nel mondo di Iron Harvest 1920+ con l’add on "Operation Eagle". Il 27 maggio, i giocatori potranno combattere per la supremazia con giganteschi mech a terra e squadroni letali. Il nuovo trailer della fazione "Operation Eagle" rivela approfondimenti sul roster, i retroscena e forse anche le motivazioni segrete dell'ingresso di Usonia negli oltre 1920 campi di battaglia.

L'Unione americana di Usonia:

Usonia rimase fuori dalla Grande Guerra, rafforzando la propria industria, professionalizzando il proprio esercito e costruendo una potente aviazione. I conflitti passati in America sono stati locali, ma la catastrofe europea della prima guerra mondiale ha spianato la strada a Usonia per giocare un ruolo più importante sulla scena mondiale. La domanda è: saranno salvatori o conquistatori?

Iron Harvest 1920+ Operation Eagle sarà disponibile il 27 maggio su Steam, GOG ed Epic.

A proposito di Operation Eagle:

Usonia rimase fuori dalla Grande Guerra e divenne una potenza economica e militare, passando inosservata alle vecchie élite europee. Facendo affidamento sui potenti "Diesel Birds", la fazione di Usonia apporta più varietà ai campi di battaglia di Iron Harvest. Nuovi edifici aggiuntivi e nuove unità per tutte le fazioni miglioreranno il roster di Iron Harvest per offrire ai giocatori ancora più opzioni per trovare la perfetta strategia di attacco e difesa.

L’add-on Operation Eagle contiene:

La nuova fazione Usonia con oltre 20 unità aggiuntive

La campagna Usonia (Singleplayer & Coop)

Tre nuovi eroi giocabili

Nuovi alleati giocabili da una fazione segreta ancora da rivelare

Nuove unità volanti per tutte le fazioni

Nuove strutture e difese anti-aeree per tutte le fazioni

Nuove mappe multiplayer

Dozzine di nuove skin!

Tutti i giocatori di Iron Harvest 1920+ otterranno l’accesso a nuove unità, edifici e mappe con il matchmaking. Comandante, è tempo di mostrare ancora una volta le tue abilità tattiche! Senza limitazioni nel matchmaking multiplayer – tutti (possessori del DLC e non) potranno comunque sfidarsi gli uni contro gli altri per sfoggiare le proprie abilità.