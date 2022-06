Iron Harvest, disponibile la modalità campagna World Map

Le trincee di Iron Harvest ti stanno chiamando di nuovo, il premiato RTS diventa ancora più grande con una componente aggiuntiva gratuita, introducendo la campagna World Map e oltre 40 nuove missioni. Il primo di tre aggiornamenti è stato pubblicato per PC, arriverà molto presto anche per le versioni console.

Le campagne World Map offrono un modo emozionante per vivere il ricco mondo della storia alternativa ambientata nel 1920+. Le nazioni in conflitto combattono per proteggere le loro nuovissime mappe delle capitali e per ottenere un controllo stabile sui territori. Le regole sono semplici, ma la profondità tattica ha una sua curva di apprendimento e offre ai giocatori molti modi per ottimizzare la propria grande strategia.

Gli scenari offrono impegnative missioni per giocatore singolo, rivisitando le 60 mappe del gioco con nuove prospettive. I parametri di partenza e le condizioni di vittoria più recenti costringeranno i giocatori a comandare i giganteschi mech dieselpunk con tattiche insolite. Diversi tipi di missioni rinnovati con oltre 40 nuove missioni in totale.

Ci sono diverse configurazioni della mappa del mondo tra cui il giocatore può scegliere, tutte con la propria divisione tattica dei territori e condizioni di vittoria. Ogni mappa del mondo offrirà anche un editor di campagna personalizzato, consentendo ai giocatori di impostare la propria mappa da conquistare.

Inoltre, la nuova mappa multigiocatore 3v3 Forgotten Fortress condurrà i giocatori nel pericoloso deserto dell'Arabia. Insieme agli ultimi miglioramenti di bilanciamento e stabilità, questo aggiornamento espande ulteriormente Iron Harvest, rendendolo uno dei più grandi giochi RTS sul mercato.

Iron Harvest è stato pubblicato per la prima volta nel 2020 e ha ricevuto continui aggiornamenti gratuiti con mappe, stagioni e ricompense. Il gioco è disponibile per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

