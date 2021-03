It Takes Two, disponibile lo story trailer

A meno di tre settimane dal lancio, EA e Hazelight Studios hanno pubblicato un nuovo trailer che approfondisce la storia che si cela dietro il fantastico mondo co-op di It Takes Two. Cody e May, sull'orlo del divorzio, vengono trasformati da un incantesimo in bambole della loro figlia Rose, entrando in un mondo ricco di imprevedibilità e di momenti intensi, che esistono unicamente come risultato della loro relazione spezzata.

I giocatori si faranno strada attraverso esperienze metaforiche uniche: Cody, ad esempio, scoprirà che la sua serra è stata distrutta in conseguenza all'abbandono delle sue passioni, e May combatterà contro gigantesche pedine degli scacchi.

It Takes Two guiderà i giocatori attraverso sfide e avventure allegramente dirompenti che costringeranno Cody e May a superare le loro differenze mentre si impegnano insieme per ritrovare la loro amata figlia. Con un cast variegato composto da personaggi bizzarri ma accattivanti, che li aiuteranno lungo il cammino, l'unione delle forze porterà a un incredibile viaggio di cooperazione che metterà alla prova la loro sintonia.

Disponibile ora per il preordine, It Takes Two sarà disponibile nei negozi fisici e digitali dal 26 marzo 2021 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam al prezzo di 39,99 €. Tutti i giocatori che acquisteranno il titolo per PlayStation 4 o Xbox One potranno eseguire il giorno stesso l'aggiornamento alla nuova generazione gratuitamente.

