itek lancia i nuovi controller serie EVOCON e cuffie Gaming RGB serie H400

Rivolgendo sempre il pensiero sia agli appassionati di gioco al PC, che per i fanatici delle console, itek presenta oggi 3 cuffie: H430, H420 e H410 e due controller, EVOCON ADV B01 ed EVOCON W01.

Come sempre, ottima qualità al giusto prezzo!!

Le cuffie itek H430 sono comode, leggere, regolabili, e con materiale soffice per dare il massimo comfort nell’utilizzo anche di lunga durata. Sono dotate di regolatore indipendente del volume, un microfono flessibile, padiglioni da 50mm per un’eccellente performance sonora surround 7.1 virtuale con effetto vibrazione. Inoltre, è ottima l’impedenza dai suoni esterni per una completa immersione audio! E’ presente un intrigante illuminazione RGB, che risalta il logo! Svariate possono essere le applicazioni di utilizzo: gaming, studio, multimediali e office grazie alla compatibilità con PC e console.

Affianchiamo alla cuffia appena descritta, il modello H420 che ne assimila molte features, eccezione fatta per il padiglione leggermente più piccolo da 40mm dall’originale copertura ad effetto graffiato risaltato dall’illuminazione a 7 colori LED. Il suono è sempre surround 7.1 virtuale (sfruttato solo con PC). Davvero utile l’adattatore splitter che permette la massima compatibilità con PC, console e dispositivi mobile!!

Infine ecco a voi le H410, che con il loro ottimo rapporto qualità-prezzo unito al design sobrio ma non scontato, stuzzicheranno la curiosità di molti utenti, non solo gamers… L’illuminazione anche per questo modello è a 7 colori LED ed è presente l’adattatore per collegare il proprio smartphone o tablet, così come chiaramente il pc o la console preferita.

Prezzi suggeriti al pubblico:

ITHGH430 Cuffie Gaming H430 €39.90 i.i.

ITHGH420 Cuffie Gaming H420 €34.90 i.i.

ITHGH410 Cuffie Gaming H410 €26.90 i.i.

Passiamo ora ai due nuovi controller, entrambi con effetto camouflage, molto piaciuto nelle precedenti versioni del prodotto.

EVOCON ADV B01 è un controller wireless per PS4, compatibile anche con PC e Laptop, che vi permetterà di aumentare le performance in ogni tipo di gioco. Massima ergonomia e impugnatura con superficie antiscivolo per il miglior comfort durante i vostri gameplay! Sensore Six Axis, doppia vibrazione, batteria a lunga durata, pad direzionale, touch pad, due stick analogici, pulsanti home, share, options, barra LED RGB, jack per microfono e

cuffie, altoparlanti incorporati, trigger analogici/dorsali e 4 tasti a scelta rapida M1, M2, M3 e M4 nella parte inferiore completano questo favoloso Game Pad! Il collegamento WIRELESS DInput con PC e laptop avviene premendo Share + Home e la compatibilità è limitata solo ad alcuni giochi.

Molto simili le peculiarità del controller EVOCON W01, anche se con colorazione bianca, mantiene la doppia compatibilità PS4 e PC. I tasti sono retroilluminati, ma non sono stati implementati i tasti programmabili, il che lo rende un prodotto dal prezzo davvero accattivante.

Prezzi suggeriti al pubblico:

ITAGCEAB01 Controller EVOCON ADV B01 €39.90 i.i.

ITAGCENW01 Controller EVOCON W01 €29.90€ i.i.

Tutti gli accessori qui presentati sono già disponibili presso i nostri partner ufficiali online e offline.