iTek lancia i nuovi monitor GFF flat da 24,5" FHD e da 27" WQHD

iTek, ormai in costante evoluzione, aggiunge due nuovi articoli al suo ampio catalogo. Si tratta di due monitor a schermo piatto che entrano nella gamma itek GGF. Sono adatti a svariati utilizzi, ma sicuramente danno il meglio in ambito gaming, e si differenziano per dimensioni e caratteristiche. Scendiamo nei dettagli, rispettivamente sul 24,5” FHD e sul 27” WQHD.

Il monitor GGF 24,5" FHD è dotato del pannello LED di nuova tecnologia FAST IPS frameless su tre lati, da 24,5” con risoluzione Full HD 16:9 (1920x1080), ha un tempo di risposta di 1ms G2G e la frequenza di aggiornamento a ben 280Hz. Ovviamente è dotato di tecnologia Low Blue Light che riduce la quantità di frequenze blu per un miglior benessere degli occhi. Confermata la compatibilità con HDR, Freesync e GSync (Adaptive Sync). Non mancano le casse audio incorporate, la predisposizione Kensington e il cavo Display Port, di cui due sono gli ingressi, così come per gli HDMI. Infine, ma non meno importante, è integrato lo stand HAS che permette di regolare l’altezza e l’angolo di rotazione, fino a posizionarlo verticalmente. Favoloso l’effetto di luci RGB presente sul retro nella cover davvero molto elegante e ben curata.

Il monitor GGD 27” QHD è dotato di pannello LED TN Quad HD 16:9 (2560x1440) frameless su 3 lati, tempo di risposta a 1ms OD (MPRT 0.4ms) e frequenza di aggiornamento a 240Hz. Sono presenti due ingressi HDMI e due ingressi DP (un cavo Display Port incluso in confezione). Anche qui abbiamo integrato le tecnologie HDR, FreeSync e GSync, oltre che il Low Blue Light, così come la predisposizione Kensington. Le casse audio sono incorporate. La parte posteriore del monitor mostra un affascinante effetto di luci LED con il logo che viene proiettato orizzontalmente sulla parete. Questi due articoli saranno disponibili online e presso i nostri dealer ufficiali nelle prossime settimane.

Qui di seguito i prezzi suggeriti al pubblico: