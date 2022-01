itek lancia nuovi monitor GGC curvi con frequenza di aggiornamento fino a 240Hz

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Una continua e rapida evoluzione, per prodotti sempre più performanti. Questo è quello che ci sentiamo di affermare, presentando oggi quattro nuovi schermi che vanno ad allargare la famiglia dei monitor curvi GGC di itek.

Tre monitor su 4 infatti lavorano ad una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz per la massima competitività negli eSports, in particolare negli FPS. Tutti e quattro montano pannelli curvi VA e godono di 1ms di tempo di risposta.

Passiamo subito ai dettagli partendo dalla versione da 32 pollici, frameless su tre lati: risoluzione Full HD 1920x1080 in formato 16:9 con raggio di curvatura R1500, refresh rate fino a 240Hz con Free Sync, G-Sync, Low Blue Light, HDR 1000 e tempo di risposta a 1ms. Quattro i collegamenti video a disposizione, nello specifico 1xDisplayPort e 3xHDMI.

Continuiamo con le due versioni da 27”. Il primo si presenta con un ottimo pannello Rapid VA 16:9 e raggio di curvatura R1000. La risoluzione è Quad HD (2560x1440) con frequenza di aggiornamento 240HZ con Free Sync, G-Sync, Low Blue Light e HDR 1000. 1xDisplayPort e 2xHDMI sono i collegamenti video presenti.

Salta all’occhio il colore bianco lucido, di tendenza, i led RGB nel retro, chassis frameless su tre lati che poggia su una comoda base HAS con regolazione dell’altezza, inclinazione e angolo. E’ dotato di un utilissimo HUB USB con anche una porta Type-C.

L’altra proposta da 27” è con con risoluzione FHD (1920x1080) e raggio di curvatura R1500, sempre 240HZ di refresh rate con Free Sync, G-Sync, Low Blue Light, HDR Ready e tempo di risposta a 1ms. I collegamenti video sono quattro per questo monitor GGC: 1xDisplayPort e 3xHDMI. Colore nero con un bellissimo effetto di luci red sul retro.

Infine, abbiamo fatto un refresh “tecnico” del nostro 24” curvo, portandolo da 144Hz a 165Hz. Rimangono invariate le altre caratteristiche quali: risoluzione Full HD (1920x1080) 16:9, Free Sync, Low Blue Light e un 1ms il tempo di risposta. Tre sono i collegamenti video, nello specifico 1xDisplayPort e 2xHDMI. E’ possible regolare altezza, inclinazione e angolo grazie alla base HAS in dotazione.

Tutti i modelli presentati si aggiungono a quelli già a catalogo creando una delle proposte “CURVED” più ampia e completa sul mercato e tantissime novità saranno in arrivo anche nei prossimi mesi.

24”FHD 165Hz ::: 27”QHD 240Hz ::: 27”QHD 144Hz ::: 27”FHD 240Hz

30”WFHD 200Hz ::: 32”FHD 240Hz ::: 34”WQHD 144hz ::: 39”WQHD 165Hz

Di seguito un’indicazione dei prezzi suggeriti al pubblico: