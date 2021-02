iTek presenta ben 5 nuove tastiere e 3 mouse

Già da tempo lavoriamo sull’ampliamento del nostro catalogo che vede sempre più articoli e più categorie merceologiche. Tutto ciò ha l’obiettivo di soddisfare la richiesta del mercato, ed in primis dei nostri clienti affezionati, di avere un’intera configurazione con componenti dello stesso brand, così come un setup interamente targato itek!

Oggi presentiamo 5 nuove tastiere (di cui una presente in un kit combo con mouse) e 3 mouse. Iniziamo subito con le tre tastiere meccaniche che svelano una vera chicca di questo lancio prodotti.

Si chiama itek X40 ed è una tastiera meccanica a una mano, compatibile con la maggior parte delle console in commercio, oltre ovviamente che a PC desktop e portatili. E' dotata dei rivoluzionari switches ottici Light Strike, serie arancio, che usano sensori infrarossi per attivare il click offrendo un tempo di risposta di soli 0,2ms e garantendo oltre 100 milioni di click. Questa periferica è dotata di poggia polso regolabile, jack cuffie da 3,5mm, 3xUSB, TypeC, illuminazione RGB personalizzabile, Anti Ghosting e NKeyRollover, Joistick 3D, tasto Turbo e 4 tasti Macro. Il tutto in un design ergonomico e materiali di altissimo livello. Una tastiera per rivoluzionare il tuo modo di giocare su console o su PC!

X31 e X50 sono invece tastiere meccaniche RGB con switch blu OUTEMU iper performanti, sono dotate di software per la programmazione e personalizzazione scaricabile dal nostro sito web. Pensate per gamers e progamers.

Itek X31 è una tastiera molto intrigante, nella parte superiore è dotata di materiale semitrasparente in grado di creare incredibili effetti luminosi RGB. Dispone inoltre di 4 comodi tasti per le macro. Multimedia, NKeyRollover, antighosting, regolazione di polling e blocco Windows sono funzioni che condivide con la X50.

Itek X50 è una tastiera compatta a 90 tasti. Unico il design che, tra l’altro, permette di avere il pad numerico sopra i tasti direzione, specifica non comune su questa tipologia di tastiera. Ovviamente non manca l'illuminazione RGB che è presente sia nei tasti, che lateralmente, creando un effetto di luci straordinario. E' provvista inoltre di funzioni macro.

Procediamo adesso con le tastiere a membrana, è il turno infatti della tastiera gaming Q11, multimediale ed RGB. Si tratta di una periferica molto solida, versatile e dall’estetica di tendenza. Il layout è italiano e si ha la possibilità di personalizzare l'intrigante retroilluminazione rainbow, oppure a singolo colore, con effetti a scorrimento, breathing, fissi o spenti. E' presente un chip interno con funzione antighost fino a 25 tasti e tasti a scelta rapida multimediali combinati con FN. Non manca ovviamente il blocco del tasto Windows(R) per evitare il click accidentale durante le sessioni di gioco più impegnative!

La carrellata sulle tastiere si chiude con il kit combo tastiera e mouse T20. Il Combo T20 è composto da tastiera a membrana e mouse programmabile per gamers che cercano design, performance e versatilità. La tastiera ha layout italiano e la retro illuminazione è personalizzabile con vari effetti. Il mouse a 6 tasti, RGB, solido, ergonomico, è provvisto di software per laprogrammazione scaricabile dal sito web. E’ dotato di sensore ad alta precisione PixArt 3212 che permette di arrivare fino a 4800DPI offrendo dettagli e prestazioni eccellenti. La struttura è molto stabile e bilanciata, grazie anche agli ottimi piedini in Teflon.

Proseguiamo con i nostri 3 nuovi mouse, tutti programmabili con software scaricabile online e provvisti di illuminazione RGB. Itek G71 è un mouse gaming ultra-leggero con design a nido d'ape, 6 tasti, solido ed ergonomico. Adatto ad un uso prolungato, è dotato di sensore ad altissima precisione PixArt 3327 che permette di arrivare fino a 12000DPI.

Itek G61 è un mouse gaming a 8 tasti con sensore ad alta precisione Avago 3050 per ottenere fino a 4000DPI, performance formidabili assicurate in ogni circostanza! Infine, itek G51 con 7 tasti pilotati da un sensore SPCP199 che lo porta fino a 6400DPI. Strutturato in maniera calibrata e resistente, è una periferica dalle svariare risorse e finalità di utilizzo.

Molti degli articoli presentati sono già disponibili presso i partner ufficiali online e offline di iTek.