itek presenta i nuovi case EVOKE e Vertibra Q210

itek presenta oggi i nuovi case EVOKE e Vertibra Q210. Il primo si aggiunge alla linea Vertibra con nuove features, mentre il secondo rappresenta una vera svolta nel modo di intendere “il cabinet” nelle dimensioni e nei concetti.

La serie VERTIBRA si è contraddistinta per specifiche di alto livello ed un’estetica contemporanea. Il nuovo modello, Vertibra Q210, è dotato di un frontale in vetro temperato, dal quale si ammirano 2 delle 3 ventole ARGB da 12CM in dotazione (una è posta sul retro), tutte collegate al comodo controller interno in grado di gestire fino a 5 ventole/strisce LED ARGB.

Gli straordinari effetti di illuminazione possono essere gestiti tramite software della scheda madre, tasti sul controller oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza che garantisce un’ottima qualità di segnale.

La struttura, di ultima generazione, permette di ospitare il meglio dell’hardware sul mercato, liquid cooling fino a 360mm, dissipatori alti fino a 165mm, schede video lunghe fino a 350mm (con possibilità di disporle verticalmente tramite kit opzionale*).

L’assemblaggio sarà molto pratico grazie al comodo cable management da ben 28mm. Potrete contemplare la vostra configurazione illuminata a vostro piacimento dalla paratia laterale trasparente in vetro temperato. Prezzo al pubblico consigliato di € 99.90 i.i.

Il case EVOKE è invece estremamente versatile per svariate soluzioni ed applicazioni.

Alto solo 303mm, largo 185mm e lungo 391mm, ha la capacità di integrare schede madri in formato Micro ATX e Mini ITX, alimentatori SFX oppure ATX, schede video in verticale oppure orizzontali, dissipatori alti fino a 155mm (con GPU orizzontale), ma anche raffreddamenti a liquido fino a 240mm. L’airflow è ottenuto grazie alle tre pareti (laterali e top) quasi completamente traforate e alla possibilità di installare diverse ventole da 8 e da 12cm.

Importante anche il numero di predisposizioni per HDD/SSD da 3.5” e 2.5”, quest’ultime fino a 7 unità. Grazie all’attenzione nella progettazione, ai dettagli, alle paratie laterali ad incastro (senza viti), ad un buon cable management, raro in soluzioni di questo tipo, l’assemblaggio risulterà agile, veloce e divertente!

Look elegante, materiali high quality e il logo tono su tono lo rendono davvero un case affascinante, ma nel caso lo si voglia rendere più aggressivo, è possibile acquistare separatamente la paratia laterale in vetro, per mostrare tutta la potenza integrata.

EVOKE è già disponibile online e presso i dealer ufficiali itek, al prezzo suggerito di € 67.90 i.i.