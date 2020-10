iTek presenta i nuovi dissipatori a liquido della serie EVOLIQ

Inizia così, al grido di Evolution is the best Revolution, l’evoluzione dell’intero catalogo itek.

Spunti di lettura: iTek si rinnova ed annuncia il nuovo logo

Introduciamo sul mercato oggi la nuova linea di liquid coolers con il nostro nuovo logo sul waterblock: benvenuta quindi a EVOLIQ.

Tre sono i nuovi prodotti che entrano a listino, tutti ARGB, i quali si differenziano per il radiatore e di conseguenza nei parametri di calore dissipato TDP:

Rispetto alla linea precedente Taurus TLC, su cui abbiamo avuto ottimi riscontri dal mercato per affidabilità, performance e posizionamento di prezzo, abbiamo aggiornato il waterblock rendendolo più accattivante e in linea con le tendenze di oggi: troviamo infatti il nuovo logo al centro di un effetto RGB davvero intrigante.

Evoliq è una soluzione di raffreddamento a liquido All In One e non necessita di manutenzione e ricariche in quanto è pre-riempita. La pompa integrata al sistema è fabbricata da un’azienda leader del settore con cuscinetti in ceramica, garantendo una silenziosità esclusiva. La piastra base, di grandi dimensioni, è in rame (oxygenfree) per assicurare le migliori prestazioni possibili.

I dissipatori itek Evoliq sono universalmente compatibili con tutte le CPU Intel LGA2066/2011/1150/1151/1155/1156/775/1366 e AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. Fiore all’occhiello di questi nuovi prodotti, per una eccellente resa estetica, è il waterblock, di facile installazione nonché girevole, così da avere il logo itek sempre nel verso giusto sia che si stia raffreddando una piattaforma Intel che AMD.

I tubi sono di ottima fattura quindi estremamente affidabili. Rendono l’installazione pratica e versatile permettendo maneggevoli angoli di rotazione. L’illuminazione RGB Addressable delle ventole, ultra silenziose e PWM, è gestibile sia tramite il controller incluso che da software della motherboard.

Magnifica resa estetica, temperature ottimali e silenziosità garantite da tutte le specifiche di alto livello appena descritte per performance eccellenti con Evoliq!