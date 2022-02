iTek presenta nuovi monitor 4k, anche a 144Hz oppure Full HD a 360Hz

Dopo l’annuncio delle new entry sui monitor curvi, oggi presentiamo al mercato 4 modelli flat che stupiranno per le loro features di primissimo livello, anzi, supreme.

Si parte con uno schermo piatto GGF 28” UHD 4K destinato a diventare un “must have”, per utenti PS5 e Xbox series S/X, ma non solo ovviamente… Infatti tramite HDMI 2.1 questo monitor 4K (3840x2160) raggiunge i 144hz. Definiamone meglio le caratteristiche: struttura frameless su tre lati, speaker incorporate, led RGB nel retro, pannello Fast IPS 16:9, frequenza di aggiornamento a 144Hz con tempo di risposta 1ms, compatibile con le tecnologia HDR, FreeSync e G-Sync. Sono disponibili 2 porte HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4. Il tutto supportato da un comodo stand HAS per regolazione dell’altezza, inclinazione e angolo dello schermo. Per ultimo, ma non meno importante, il prezzo a cui potrete trovarlo: 999€ iva inclusa.

Per mantenere il livello alto continuiamo con il secondo prodotto pensato per pro-player grazie ad una frequenza di aggiornamento fino a 360Hz che ricordiamo permette di avere una risposta brevissima agli input e aiutano negli eSport a contrattaccare con più rapidità, in quanto viene ridotto l'effetto scia mostrato a schermo nelle fasi più concitate in game. Inoltre, una fluidità così estrema garantisce una precisione migliore nel puntamento del proprio avversario col mouse.

Il pannello è Fast IPS da 24”, FHD (1920x1080), tempo di risposta a 1ms OD (MPRT 0.5ms) compatibile con le tecnologie HDR 400, GSync e FreeSync. Non mancano le casse audio incorporate, la predisposizione Kensington, una porta HDMI, una Display Port con il relativo cavo DP 1.4. La struttura è frameless su 3 lati ed è dotato di un intrigante led RGB sul retro oltre che di una comoda base HAS. Il prezzo? 579€ iva inclusa

Dopo una proposta per giocatori PRO, procediamo con un monitor che può stuzzicare l’interesse di una platea molto più ampia, in quanto soddisfa le esigenze sia di gamers, ma anche di professionisti e creators. GGF 28” 4K 60hz monta un pannello IPS frameless da 28”, 4K UHD (3840x2160), tempo di risposta a 4ms OD e frequenza di aggiornamento a 60Hz FreeSync e Low Blue Light. E’ compatibile con le tecnologie HDR, GSync e FreeSync.

Rilevante in questo monitor è la presenza di un comodo e versatile HUB USB che integra 1xUSB-B, 2xUSB e una funzionale porta Type-C 3.1 (Data e Power). Avrete così la possibilità di collegare e ricaricare con un unico cavo tutti i vostri device! Prezzo al pubblico 369€

Last but not the least, ad affiancare il modello precedente, per tipologia di utenza, c’è il GGF 27” WQHD 100HZ. Esteticamente un prodotto molto intrigante grazie alla struttura interamente frameless su 4 lati, il che lo rende molto bello ed elegante, ma è grazie alle sue caratteristiche tecniche che strizza l'occhio ai professionisti di foto e video offrendo un’ottima gamma colori al 90% DCIP3.

Schermo IPS da 27”, WQHD (2560x1440), tempo di risposta a 4ms OD e frequenza di aggiornamento a 100Hz FreeSync e Low Blue Light. Compatibile con le tecnologie HDR e GSync, nel monitor troviamo casse audio incorporate, la predisposizione Kensington, porta DP e HDMI con relativo cavo e un’ottima ergonomia dovuta dalla base HAS. Anche qui non poteva mancare la presenza di una USB-C 3.1 (Data e Power), davvero molto utile. Questa soluzione è proposta a 429€ iva inclusa.

Tutti i prodotti appena presentati sono già disponibili online e nei migliori computer shop.