itek presenta nuovi monitor serie GGC e GGF, curved ma anche flat e varianti ultrawide

itek presenta oggi due Curved monitor serie GGC e quattro monitor Flat serie GGF come ultime implementazioni alla già ampia gamma monitor. Stile e qualità contraddistinguono i modelli della serie GGC, sviluppati per professionisti, creators e gamers alla ricerca di elevate performance e design unico.

L’ottimo pannello VA con raggio di curvatura di 1800R ed una risoluzione WFHD (2560×1080), la frequenza di aggiornamento a 200hz OC, e il tempo di risposta a 1ms MPRT sono le caratteristiche principali del nuovo monitor GGC da 30" UltraWide (ITMC30V201FHD).

Dotato di tecnologia Low Blue Light e Flicker Free, in grado ridurre il fastidioso sfarfallio del monitor ed evitare i dannosi effetti causati dall’emissione di luce blu. Sono disponibili differenti tipologie di porte di connessione: una Display Port 1.2, una HDMI2.0 e due HDMI1.4. Struttura frameless su tre lati e led rossi nel retro completano le features di questo sorprendente display!

Led rossi sul retro, ma con geometria ovale, anche per la versione curva VA da 27” (ITMC27V141QHD). La risoluzione è WQHD (2560x1440), il refresh rate a 144Hz con Free Sync, Gsync compatibile, Low Blue Light, HDR ready e tempo di risposta a 1ms MPRT. Quattro sono i collegamenti video, nello specifico 1xDisplayPort e 3xHDMI. E’ prevista la possibilità di regolare l’altezza nel modello da 27 pollici in quanto dotato di stand HAS.

I prezzi suggeriti al pubblico, sono rispettivamente 376.90€i.i. per il 30 pollici 359.90€i.i. per il 27 pollici.

Proseguiamo ora con le quattro versioni di schermi piatti, una con pannello TN da 24.5”, due con pannello Fast IPS da 27” ed un 29” Ultra-Wide IPS: la serie di monitor GGF è progettata per applicazioni gaming, office e creator e ci permettiamo di dire… molto di più.

Infatti vorremmo proprio partire dal nostro GGF 29” UltraWide (ITMF29I104FHD), monitor realmente eclettico per tutti gli impieghi. Multitasking garantito dal formato 21:9, l’ultima tendenza nel settore dei giochi e della produttività. Soluzione ideale per evitare l’adozione del doppio schermo ormai molto in voga. Svariate infatti le modalità operative, tra cui il multisplit e l’orientamento verticale, essenziali nelle applicazioni di analisi e text editing solo per fare un esempio. In ambito gaming e multimedia, avere un campo visivo così grande lo rende davvero una soluzione fantastica. Il pannello è un IPS da 100hz, tempo di risposta di 4msOD e risoluzione WFHD 2560x1080. E’ possibile adeguare l’ altezza del monitor alle proprie esigenze grazie al sistema HAS. Il pannello integra inoltre le tecnologie HDR, G-Sync e FreeSync. Non mancano 2 HDMI, 1 Display Port e presa USB.

Il monitor dotato di pannello TN 24.5” (ITMF24T281FHD) è frameless su 3 lati, Full HD (1920x1080), tempo di risposta a 1ms OD (MPRT 0.4ms) e frequenza di aggiornamento a 288HzOC, FreeSync e Low Blue Light. Compatibile con le tecnologie HDR, e GSync, incorpora le casse audio, ed è dotato di predisposizione Kensington e cavo Display Port.

I due modelli da 27” (ITMF27I105QHD e ITMF27I161QHD) si distinguono dall’intera gamma per un particolare estetico alquanto intrigante: sul retro vi è un effetto di luci LED che ha la facoltà di proiettare orizzontalmente sulla parete il logo itek. Il primo monitor flat da 27” che vi presentiamo oggi è dotato del pannello di nuova tecnologia FAST IPS frameless su 3 lati da 27”, WQuad HD (2560x1440), tempo di risposta a 1ms OD e frequenza di aggiornamento a 165Hz FreeSync e Low Blue Light. Il modello che segue invece ha un pannello IPS, tempo di risposta a 4ms OD e frequenza di aggiornamento a 100Hz FreeSync. Sono compatibili entrambi con le tecnologie HDR e GSync, integrano le casse audio, hanno la predisposizione Kensington e il cavo Display Port all’interno della confezione.

Di seguito i prezzi suggeriti al pubblico: