iTek si rinnova ed annuncia il nuovo logo

Evolvere significa crescere, trasformarsi e diventare la versione migliore di sé stessi.

Parte dal concetto di evoluzione il rebranding di itek. Il claim che accompagna questo cambiamento storico del brand è “Evolution is the best revolution”. Sì, perché spesso la soluzione migliore non è stravolgere tutto ma prendere quanto di buono si è fatto negli anni e portarlo ad un livello successivo. L’evoluzione attraverserà tutti i canali digital di itek e porterà molte novità che verranno svelate nei prossimi mesi.

Il nuovo simbolo è il prodotto dell’intersezione tra esagoni, forme geometriche che rappresentano l’efficienza. La sintesi grafica del nuovo logo nasconde anche un toro, quello stesso Taurus che negli ultimi anni ha accompagnato il logo itek.

Dopo tanti anni sul mercato abbiamo sentito l’esigenza di fare un passo in avanti e portare itek allo step successivo. Il restyling del marchio permetterà alla nostra community, ai clienti e agli utenti di identificare il brand, oltre che per uniformità sui nostri prodotti e materiali di comunicazione, anche per il suo essere al passo con i tempi.

Questa trasformazione accompagna con entusiasmo il refresh dell’intero catalogo.

Sono prossimi infatti i lanci di diversi cabinet, da sempre fiore all’occhiello della nostra azienda; moltissime saranno le novità che riguarderanno la categoria dei monitor, che sta offrendo un incredibile riscontro da parte del mercato! Dopo tanta attesa inoltre, verranno finalmente soddisfatti i nostri fans con ben 21 modelli di gaming chairs divise in 4 differenti famiglie. In arrivo anche nuove linee di alimentatori certificati, tre modelli di Liquid Cooler ARGB, periferiche dalle innumerevoli features e UPS.

Ci saranno altre novità di cui non vi sveliamo ancora nulla… restate aggiornati controllando il nostro sito web www.itekevo.com, anch’esso fresco di restyling con accesso diretto all’area rivenditori nonché nuovi pulsanti che vi indirizzeranno all’acquisto online.