Jurassic World Evolution 2 in arrivo su PC e Console il 9 novembre 2021

Frontier Developments ha annunciato che l’attesissima dinosaur park management simulation, Jurassic World Evolution 2 sarà disponibile il 9 novembre 2021 su PC, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One. A seguito del ruggente successo di Jurassic World Evolution, lo straordinario sequel offre ai giocatori una Campaign mode originale, opzioni di costruzione ampliate, più scelte di personalizzazione e la nuovissima Chaos Theory mode in cui possono giocare attraverso scenari "what if" di tutti e cinque i film del franchise di Jurassic World di Universal Pictures e Amblin Entertainment.

Spunti di lettura:

Frontier Developments svela Jurassic World Evolution 2, al debutto entro la fine del 2021

I giocatori che desiderano espandere la propria esperienza possono acquistare l'esclusiva Jurassic World Evolution 2: Deluxe Edition, in formato digitale. Oltre al gioco base, i giocatori riceveranno tre skin esclusive per veicoli ispirate al Dinosaur Protection Group, sei cartelli di cortesia per gli ospiti e cinque altre maestose specie preistoriche da aggiungere ai loro parchi in Challenge e Sandbox mode, inclusi i dinosauri terrestri, rettili marini e volanti.

In aggiunta, da oggi, i giocatori possono effettuare il pre-order presso retailer selezionati e ricevere un trio di entusiasmanti ricompense di gioco da utilizzare all'uscita di Jurassic World Evolution 2. Ispirato all'emozionante sequel di Jurassic Park del 1997, Il mondo perduto - Jurassic Park, il gioco consente ai giocatori di rendere omaggio alla società di bioingegneria di John Hammond nelle Challenge e Sandbox mode con tre skin per veicoli con l'iconica livrea InGen verde-giungla.

Andando oltre le Isole Muertes, Jurassic World Evolution 2 si svolge in ambienti distinti che vanno da fitte foreste e deserti rocciosi a tropici assolati, ognuno con il proprio terreno e sfide ambientali uniche. In Campaign mode, i giocatori possono immergersi in una storia originale di Jurassic World seguendo gli eventi di Jurassic World - Il regno distrutto. Con l'aiuto di Claire Dearing (doppiata da Bryce Dallas Howard) e del Dr. Ian Malcolm (doppiato da Jeff Goldblum), i giocatori aiuteranno a guidare gli sforzi del DFW (Department of Fish and Wildlife) negli Stati Uniti continentali stabilendo nuove strutture in diverse posizioni al fine di controllare, conservare e contenere i dinosauri selvatici.

Un'altra straordinaria aggiunta a Jurassic World Evolution 2 è la nuovissima Chaos Theory mode. Qui, i giocatori possono rivisitare i momenti cruciali della serie di film Jurassic World e aggiungere il proprio segno in una serie di scenari "what if". Che si tratti di realizzare il sogno di John Hammond di un Jurassic Park operativo, di mostrare un T. rex nell'Anfiteatro di San Diego o di costruire e gestire il proprio Jurassic World con il supporto di personaggi iconici come il Dr. Henry Wu (doppiato da BD Wong), i giocatori possono vivere gli eventi dei loro film preferiti come mai prima d'ora mentre si trovano al timone della gestione di nuove sfide e dell'alterazione dei risultati.

Per coloro che desiderano liberare la propria creatività, la Sandbox mode offre ai giocatori tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per creare il loro Jurassic Park o il parco dei dinosauri Jurassic World definitivo. La Challenge mode consente ai giocatori di mettere alla prova le proprie capacità di gestione in una serie di missioni diverse con difficoltà crescenti, cercando di ottenere la migliore valutazione del parco nel minor tempo possibile.

Jurassic World Evolution 2 presenta oltre 75 specie preistoriche mozzafiato da scoprire, tra cui rettili volanti e marini molto richiesti e dinosauri di ritorno amati dalla community. Queste specie maestose si sentono più vive che mai mentre presiedono il territorio e mostrano comportamenti nuovi di zecca quando interagiscono tra loro, lottando per il dominio e reagendo in modo intelligente al mondo che li circonda. Attraverso la bioingegneria, i giocatori possono personalizzare i loro dinosauri con nuovi audaci colori e modelli e alterare i loro genomi per scoprire nuovi tratti da sbloccare mentre si sforzano di creare la il parco dei dinosauri definitivo.