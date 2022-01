Kalypso Media e Torus Games annunciano Matchpoint - Tennis Championships

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore australiano Torus Games hanno annunciato Matchpoint - Tennis Championships, un nuovissimo titolo che offre ai giocatori un’esperienza immersiva e autentica dedicata al tennis.

Matchpoint - Tennis Championships sarà disponibile nella Primavera del 2022 per PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Un coinvolgente trailer di annuncio offre una prima occhiata al simulatore di tennis e si focalizza su scenari realistici e reazioni dei giocatori nell'entusiasmante mondo del tennis.

Utilizzando le giuste tattiche, il posizionamento intelligente dei giocatori e l'utilizzo dell'autentica fisica della palla che sono una parte centrale del gameplay, i giocatori potranno gareggiare in tornei di tennis e competizioni in tutto il mondo. In Matchpoint – Tennis Championships si combinano sofisticate animazioni dei personaggi e un controllo del giocatore senza precedenti, offrendo così un’esperienza realistica.

Come un moderno gioco di tennis, Matchpoint - Tennis Championships promette un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente con un'ampia modalità carriera e un sistema di rivalità unico. Al momento del lancio in Matchpoint - Tennis Championships saranno integrate 16 famose stelle del tennis. Dall'attuale numero due della classifica mondiale Danill Medvedev – ad altri primi dieci giocatori classificati globalmente come Garbine Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud e Hubert Hurkaczs. Sarà possibile selezionare anche altri famosi giocatori come Nick Kyrgios, Benoit Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta.

Taylor Fritz, Amanda Anisimova e Kei Nishikori saranno disponibili al lancio e insieme a Garbine Muguruza e Danill Medvedev hanno espresso il loro entusiasmo per Matchpoint - Tennis Championships in due video:

L'integrazione di brand sportivi e di moda come Uniqlo, Nike e Head, tutti presenti nel gioco e nell'equipaggiamento dei giocatori, aggiungerà un'atmosfera autentica in Matchpoint - Tennis Championships.

Caratteristiche Principali