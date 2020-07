Kaze and the Wild Masks arriverà anche sulle console di attuale generazione

SOEDESCO e lo studio PixelHive hanno annunciato che il platform in stile anni '90 Kaze and the Wild Masks arriverà su Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e Steam. Il platform con grafica pixel art balzerà nei negozi sia in versione digitale che fisica. Sarà disponibile una demo per Xbox One durante il Summer Game Fest di Xbox One, fino al 27 luglio.

Gameplay diversificato

André Schaan, amministratore delegato dello studio brasiliano PixelHive, è entusiasta nel vedere il gioco sbarcare su console. "Fin dalle prime fasi dello sviluppo, abbiamo sempre avuto in mente una versione del gioco per console. Kaze and the Wild Masks racchiude tutti gli elementi dei classici platform anni '90 e crediamo che sia la versione per Steam che quella per console rendano giustizia al gioco, ognuna a modo proprio. Non vediamo l'ora di portare sulle console di oggi questo gioco nostalgico, ma dall'estetica moderna".



Con grafiche pixelate animate a mano, azioni classiche a scorrimento laterale e una tenace coniglietta come protagonista, Kaze and the Wild Masks riporterà i giocatori direttamente negli anni '90, quando gli animali con carattere la facevano da padroni. Oltre a correre e saltare, i giocatori potranno ottenere delle maschere e utilizzare i loro poteri per eseguire azioni speciali, come volare in aria e nuotare sott'acqua.

Riguardo Kaze and the Wild Masks

Con Kaze and the Wild Masks partirai per un viaggio nelle Isole di Cristallo in pieno stile platform anni 90. Gioca nei panni di Kaze e salva il tuo amico Hogo da una maledizione che sta diffondendo il caos nelle isole. Affronta vegetali arrabbiati invocando i poteri delle maschere selvagge. Balza come una tigre feroce, librati nel cielo come un'aquila, scatta tenacemente come una lucertola e domina i mari come uno squalo.

