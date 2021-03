Kaze and the Wild Masks, pubblicato un nuovo Story Trailer

Kaze and the Wild Masks, platform ispirato ai classici degli anni 90, si avvia verso la sua pubblicazione in digitale il 26 marzo (2021).

Oggi, SOEDESCO ha svelato un nuovissimo trailer. Il trailer mette in risalto un gameplay molto variegato, una grafica d'effetto in stile 16 bit e una musica ispirata alle melodie classiche degli anni 90. Kaze and the Wild Masks uscirà in edizione digitale su Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One, Steam e Stadia. L'uscita della versione fisica è attesa per il 25 maggio su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

