Kaze and the Wild Masks, si avvicina all'uscita annunciata per il 26 marzo 2021

Kaze and the Wild Masks, il platform ispirato ai classici degli anni '90, uscirà il 26 marzo 2021 sia in versione fisica che digitale, su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Steam e Google Stadia.

Durante le fasi iniziali di sviluppo, Kaze and the Wild Masks aveva già ricevuto un'evidente approvazione, sia dai giocatori che dalla stampa specializzata. L'anno scorso la versione demo su Xbox One e la beta su Steam sono state inondate di consensi da riviste importanti e fan del genere. Entrambe le versioni hanno ricevuto recensioni positive, e la demo su Xbox One ha ottenuto una valutazione di 4,6 su 5.

La visione di PixelHive

Kaze and the Wild Masks è sviluppato dallo studio indipendente brasiliano PixelHive, ed è arrivato su Google Stadia grazie a SOEDESCO Studios, lo studio interno di sviluppo di SOEDESCO. L'idea di PixelHive per il gioco è mescolare armoniosamente le caratteristiche tipiche dell'era dei plaform anni '90 con la tecnologia videoludica attuale.

Lo studio ha creato elementi visivi ricchi di colore e una musica che coglie perfettamente l'essenza dei giochi degli anni '90, rimodernandola con risoluzioni più elevate, grandi dettagli e la fluidità dei platform di oggi. Allo stesso tempo, PixelHive porta una grande versatilità di gioco con svariati ambienti, un personaggio e una storia affascinanti, e meccaniche di gioco uniche che mantengono il gioco vivo in ogni momento

Riguardo Kaze and the Wild Masks

Con Kaze and the Wild Masks partirai per un viaggio nelle Isole di Cristallo in pieno stile platform anni 90. Gioca nei panni di Kaze e salva il tuo amico Hogo da una maledizione che sta diffondendo il caos nelle isole. Affronta vegetali arrabbiati invocando i poteri delle maschere selvagge. Balza come una tigre feroce, librati nel cielo come un'aquila, scatta tenacemente come una lucertola e domina i mari come uno squalo.

Caratteristiche