Kids Collection di Celly, una nuova linea per regalare ai più piccoli i loro primi accessori tecnologici

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – ha realizzato un’intera linea di accessori innovativi che soddisferanno la curiosità e la voglia di esplorare il mondo dei piccoli nativi digitali. Con l’obiettivo di accompagnare gli utenti in ogni momento della giornata amplificando il potenziale dei loro dispositivi, la collezione Kids di Celly offre accessori tecnologici adatti ai più piccoli, che stimolano creatività e ingegno.

KIDSWATCH: La tecnologia al polso di ogni bambino

Per i bimbi più geek, che guardano incuriositi gli orologi tecnologici ai polsi della mamma e del papà, Celly propone KIDSWATCH: uno smartwatch leggero e divertente, disponibile in due diverse colorazioni (azzurro e rosa), con cinturino regolabile in morbido silicone e display a colori da 1.44''.

Questo prodotto è pensato per offrire ai più piccoli l'equilibrio ideale tra attività, gioco e mondo digitale. Il punto di forza di questo dispositivo è la massima sicurezza che offre; infatti, l‘orologio smart presenta un chip GPS integrato, che consente di localizzare e monitorare gli spostamenti dei bambini che lo indossano, e la funzione SOS, con la quale chiedere rapidamente aiuto in caso di emergenza.

In questo modo, i genitori possono seguire i movimenti dei figli e potranno permettere loro, a mano a mano che crescono, di avere una maggiore autonomia, sempre in totale tranquillità. Inserendo la SIM card (non inclusa) è possibile ricevere e rispondere a messaggi ed effettuare chiamate ai soli contatti presenti in rubrica. Grazie alla fotocamera e alla memoria integrata fino a 32 MB è possibile scattare e salvare foto direttamente dallo smartwatch e, accedendo alla sezione “giochi”, i bambini hanno a disposizione una vasta scelta di funzioni divertenti. KIDSWATCH funziona con l'applicazione dedicata SeTracker2, disponibile sia per iOS che per Android, e garantisce una durata della batteria fino a 4 giorni.

KIDSWATCH è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 69,99 €.

KIDSCAMERA2: Il mondo visto con gli occhi di un bambino

Vedere il mondo con gli occhi di un bambino e stimolare la creatività dei più piccoli è ora possibile grazie alla fotocamera KIDSCAMERA2 di Celly, realizzata con un design divertente e colorato (disponibile in azzurro e rosa) e una scocca in plastica che garantisce la massima resistenza agli urti e alle cadute. Lo schermo colorato da 2.0” e la risoluzione della fotocamera fino a 3 megapixel permettono di avvicinare i bambini al mondo della fotografia e il microfono e lo speaker integrati di registrare video per un massimo di 3 minuti. Grazie alla memoria espandibile fino a 32 GB (scheda non inclusa) è possibile conservare per sempre i propri ricordi e, per rendere unico ogni scatto, sono a disposizione filtri e cornici speciali.

La KIDSSCAMERA2 è dotata di batteria ricaricabile con cavo Micro USB incluso nella confezione e garantisce un’ora consecutiva di divertimento. KIDSCAMERA2 è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 29,99€.

A completare la gamma, due gadget tecnologici per i piccoli cantanti: KIDSFESTIVAL e KIDSBEAT. Il primo è un microfono senza fili con speaker integrato: la soluzione ideale per quei bambini che sognano di diventare una popstar; mentre le cuffie a filo KIDSBEAT sono dotate di padiglioni auricolari imbottiti e limitazione del volume a 85 db per una massima protezione.

KIDSFESTIVAL è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 29,99€, mentre KIDSBEAT di 14,99€. Per maggiori informazioni sulla gamma, visitare il sito Celly.