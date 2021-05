King of Seas al debutto, disponibile il trailer di lancio

Il team 3DClouds e l'etichetta globale di giochi indipendenti Team17 sono entusiasti di annunciare che King of Seas, il tanto atteso gioco di ruolo d'azione pirata, è ora disponibile.

Preparati per l'avventura in alto mare ed entra in un mondo bucaniere pieno di personaggi colorati e missioni ricche di tesori. King of Seas è ora disponibile per l'acquisto per PC tramite Steam e GOG, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

I pirati in erba che cercano di mettersi in salvo prima di tuffarsi possono scaricare una versione demo di King of Seas per PC, Xbox e Nintendo Switch.

A proposito di King of Seas

King of Seas è un gioco di ruolo d'azione ambientato in un micidiale mondo pirata generato proceduralmente. In una trama feroce, combatterai per riconquistare ciò che è stato portato via e intraprendere un'avventura epica in un mondo fantastico, pieno di battaglie, isole perdute e tesori. Un universo pieno di personaggi fantastici e missioni mozzafiato ti terrà ancorato mentre ti sforzi di diventare il re di tutti i pirati.

Caratteristiche principali:

Storia: una serie di missioni ti guiderà nel tuo viaggio e scoprirà gli intriganti personaggi del mondo di King of Seas che ti condurranno al prossimo percorso della tua epica avventura.

Generazione procedurale: immergiti in un lussureggiante mondo generato proceduralmente che aggiorna costantemente le meccaniche di esplorazione all'interno di ogni nuovo gioco.

Mondo dinamico: il mondo reagisce a ogni tua azione, le rotte navali cambiano e ad ogni insediamento conquistato la difficoltà si adatta per darti costantemente un momento più impegnativo.

Mappa: una fitta nebbia garantirà che il viaggio verso gli obiettivi non sia semplice, dopotutto non vorresti perdere la gioia dell'esplorazione?

Sistema di navigazione: gli effetti atmosferici influenzano il gioco. Naviga durante una tempesta a tuo rischio e pericolo, fuggi dai nemici e ricorda sempre di guardare attentamente la direzione del vento per mantenere il controllo durante le battaglie. La strategia inizia qui.

Personalizzazione della nave: cinque tipi di navi altamente personalizzabili attraverso un sistema di equipaggiamento e abilità, proprio come in qualsiasi vero gioco di ruolo!

Sistema di combattimento: non solo colpi di cannone e strategia nautica, ma anche velocità e spettacolo, grazie a un set di oltre 20 abilità tra cui scegliere e tre rami di talenti per adattarsi a qualsiasi stile di gioco.

3DClouds e Team17 hanno anche rivelato la roadmap post lancio per King of Seas che inizierà verso la fine di giugno con un aggiornamento PC Tech con tasti riassegnabili e in seguito ci sarà un aggiornamento della qualità della vita, un aggiornamento Monster e supporto per il mouse tutto sul modo. Ulteriori informazioni sulla roadmap sono disponibili a questa pagina.