Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è ora disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4

Il tuo destino è nelle tue mani. Fai ritorno a Faelands e plasma il tuo destino come vuoi. Scopri i segreti di Amalur e salva un mondo lacerato da una guerra feroce. Dalle menti dell'autore di bestseller R.A. Salvatore, il creatore di Spawn Todd McFarlane e il lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, arriva Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Rimasterizzato con una grafica straordinaria e un gameplay raffinato, Re-Reckoning offre combattimenti RPG intensi e personalizzabili all'interno di un vasto mondo di gioco.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è ora disponibile per PC, Xbox One e PlayStation4. Le avventure ad Amalur continueranno nel 2021 con una nuovissima espansione: Fatesworn. Maggiori dettagli seguiranno prossimamente.

Sconto fedeltà (solo PC)

Se possiedi la versione "originale" di Kingdoms of Amalur, riceverai uno sconto fedeltà del 50% sull'acquisto della nuova versione. Questo vale per entrambe le edizioni della nuova versione: la Standard Edition, ma anche per la FATE EDITION che include la nuova espansione Fatesworn (prevista nel 2021). Questo sconto fedeltà può essere sommato allo sconto di lancio del 10% (pari a uno sconto del 60%) su entrambe le edizioni della nuova versione.

Lo sconto fedeltà di Steam per un importo del 50% sarà in vigore fino a 2 mesi dopo il lancio, ovvero fino all'8 novembre 2020.

Lo sconto di lancio di Steam per un importo del 10% sarà valido fino a 2 settimane dopo la pubblicazione su Steam, ovvero il 22 settembre 2020.

La Standard Edition e la FATE EDITION di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sono entrambe disponibili a partire da oggi. La FATE EDITION contiene il gioco completo Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e l'imminente espansione Fatesworn, in uscita nel 2021.

Collector's Edition

La Collector's Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC e include il gioco completo che vanta più di 50 ore di gioco più i contenuti elencati di seguito. E' disponibile anche trailer, che mostra la Collector's Edition in tutta la sua bellezza:

Contenuto della Collector's Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning