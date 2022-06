Kingston Digital annuncia la disponibilità di XS2000 da 4TB

Kingston Digital Europe Co LLP, società di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, annuncia oggi la disponibilità di XS2000 da 4TB, un'unità SSD portatile e tascabile che utilizza la velocità di USB 3.2 Gen 2x2 per offrire prestazioni di ultima generazione in un'unità esterna compatta e portatile.

XS2000 offre una velocità di trasferimento velocissima, fino a 2.000 MB/s, garantendo agli utenti una maggiore produttività senza interruzioni. XS2000 offre prestazioni notevoli e capacità incredibili fino a 4TB per scaricare e modificare immagini ad alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in un attimo.

L'unità si collega con USB Type-C consentendo ai creatori di contenuti di archiviare e accedere facilmente ai propri file ovunque su un PC o un dispositivo mobile.

Con dimensioni quasi dimezzate rispetto a quelle di una tipica unità SSD portatile, XS2000 è dotata di un involucro rugged rimovibile e di una classificazione IP55 che permette la resistenza all'acqua e alla polvere e che la rende il compagno di avventure perfetto, sia in ambito lavorativo che per progetti personali.

XS2000 è ora disponibile con capacità da 500 GB a 4 TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito.