Kingston FURY presenta le memorie RAM DDR5 SODIMM serie IMPACT

Kingston FURY, la divisione gaming di Kingston Technology Company, Inc, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, annuncia il lancio delle Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM. Si tratta della soluzione perfetta per i gamer o gli appassionati di PC che richiedono, ai propri laptop o altri dispositivi compatti, le prestazioni più avanzate.

Kingston FURY Impact DDR5 è del 50% più veloce rispetto alle DDR4 e offre un miglioramento concreto nelle applicazioni di gaming, rendering e multitasking, mentre il basso consumo energetico e la maggiore efficienza consentono il raffreddamento del sistema a 1.1V.

Disponibile in kit SODIMM con certificazione Intel XMP 3.0 e capacità fino a 64 GB, Kingston FURY Impact DDR5 racchiude tutte le caratteristiche avanzate della DDR5 in un formato sottile e compatto. Con l'innovativa tecnologia di overclocking Plug N Play e l'ECC on-die, supporta automaticamente velocità in frequenza fino a 4800MT/s a latenze inferiori rispetto alle DDR5-4800 standard. In questo modo, migliora le prestazioni del sistema senza la necessità di abilitare un profilo e mantiene l'integrità dei dati anche quando si raggiungono velocità estreme.

"Siamo entusiasti di ampliare la nostra linea di memorie DDR5 ad alte prestazioni con le Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM", ha dichiarato Iwona Zalewska, DRAM business manager, Kingston EMEA. "I gamer e i content creator possono ora sperimentare la potenza delle DDR5 sia su desktop che su laptop".

Kingston FURY Impact DDR5 è disponibile in moduli singoli fino a 32GB e kit da 2 fino a 64GB, con garanzia a vita (soggetta a limitazioni) e affidabilità certificata da oltre 30 anni di esperienza Kingston.

Kingston FURY Impact DDR5: Caratteristiche e Specifiche Tecniche