KIOXIA introduce sul mercato i nuovi SSD M.2 serie EXCERIA PRO PCIe 4.0 e EXCERIA G2

KIOXIA Europe GmbH, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi il lancio di due nuove serie di unità a stato solido (SSD) previste per il quarto trimestre del 2021. Le serie EXCERIA PRO e EXCERIA G2 sono le ultime soluzioni dell'azienda dedicate ai consumatori, dagli appassionati più esigenti fino ai costruttori di sistemi tradizionali fai da te. Le nuove unità SSD di KIOXIA, attualmente in fase di sviluppo, saranno in mostra alla China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy) a Shanghai dal 30 luglio al 2 agosto.

Grazie all'interfaccia PCIe Gen4x4 di ultima generazione, la serie EXCERIA PRO è costruita per ambienti PC con requisiti di prestazioni elevati. Questa nuovissima serie offrirà più del doppio della velocità massima di lettura sequenziale[1] della serie EXCERIA PLUS basata su PCIe Gen3, assicurando un'esperienza di archiviazione ad alte prestazioni per creatori di contenuti, giocatori e professionisti.

KIOXIA ha anche svelato l'aggiornamento della serie EXCERIA G2 tradizionale, con prestazioni e capacità migliorate. Questa serie di unità SSD per l'uso tradizionale offrirà oltre 2.000MB/s di prestazioni sequenziali[1] e fino a 2TB di capacità per gli utenti che cercano una soluzione economica.

Avvalendosi della memoria flash BiCS FLASH 3D, le serie EXCERIA PRO ed EXCERIA G2 utilizzano un fattore di forma a lato singolo di tipo M.2 2280 adatto sia ai desktop che ai notebook. Ogni serie supporterà anche il software di gestione SSD Utility di KIOXIA per aiutare a monitorare e mantenere l'unità SSD.