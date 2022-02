KIOXIA lancia un nuovo stand virtuale sviluppato da AddVideos e dedicato ai prodotti di consumo per l'archiviazione

KIOXIA Europe GmbH, leader mondiale delle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi un nuovo ed entusiasmante stand virtuale dedicato ai suoi prodotti di consumo per l'archiviazione. Lo stand fornirà una piattaforma dove i visitatori potranno scoprire maggiori informazioni sull'ampia gamma di prodotti KIOXIA in un ambiente digitale ludico. La gamma include schede di memoria, unità flash USB e SSD per dispositivi mobile e fotocamere action, postazione di lavoro e backup, gaming e fotografia.

Questo entusiasmante progetto mira a fornire interazioni digitali senza soluzione di continuità, mostrando i prodotti innovativi di KIOXIA in modo originale e coinvolgente. Lo stand virtuale KIOXIA per i consumatori ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta dagli stand di alto livello proposti da AddVideos.

Una delle funzionalità principali dello stand KIOXIA è la presentatrice virtuale, che aumenta significativamente il grado di realismo e suscita un maggiore coinvolgimento. Accoglierà i visitatori e li indirizzerà alle varie aree chiave. I visitatori potranno ricevere informazioni esaustive e visualizzare video che approfondiscono l'intera gamma di prodotti KIOXIA.

Sarà anche possibile visualizzare animazioni a 360° dell'unboxing dei prodotti dove viene riprodotto il comportamento del consumatore che apre l'imballaggio presso la propria casa. Per non parlare degli altri accattivanti elementi animati integrati, come un avatar danzante e un drone volante. Nella sezione dedicata al gaming, inoltre, i visitatori potranno sperimentare i casi d'uso delle SSD da gioco ad alte prestazioni.

"Siamo molto orgogliosi di lavorare con KIOXIA Europe. Grazie al suo spirito innovativo, l'azienda ha dimostrato di essere una fonte di ispirazione continua per il nostro team creativo", afferma Phil Jordan, amministratore delegato di AddVideos.

"Gli stand virtuali di AddVideos, con la loro originalità, ci hanno permesso di offrire in modo efficiente un'estensione alle fiere visitabili di persona", aggiunge Jamie Stitt, General Manager Sales & Marketing B2C Sales di KIOXIA Europe GmbH. "I nostri clienti possono ora accedere a un gemello digitale di uno stand fieristico reale che consentirà loro di scoprire comodamente da casa e dall'ufficio la grande varietà dei prodotti che possiamo offrire."

Visita lo stand virtuale per consumatori e scopri i prodotti di consumo per l'archiviazione di KIOXIA in un ambiente ludico e interattivo.