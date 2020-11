KIOXIA presenta il primo SSD PCIe 4.0 OCP "NVMe Cloud Specification" del settore

KIOXIA Europe GmbH, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha ampliato il suo ampio portafoglio di SSD per clienti, imprese e centri dati con l'aggiunta della serie KIOXIA XD6 con fattore di forma E1.S. La serie XD6 di KIOXIA è la prima SSD E1.S ad affrontare i requisiti specifici delle applicazioni hyperscale, inclusi i requisiti prestazionali, di potenza e termici dell'Open Compute Project (OCP) "NVMe Cloud SSD Specification". I campioni delle unità XD6 di KIOXIA vengono ora inviate a clienti selezionati dei data center.

Progettate per massimizzare la densità, l'efficienza e la semplicità del sistema, le SSD EDSFF E1.x di KIOXIA rappresentano il futuro della tecnologia flash per l'archiviazione per server cloud e centri dati hyperscale. Sfruttando la specifica OCP "NVMe Cloud SSD Specification", il fattore di forma E1.S flessibile, efficiente e di piccole dimensioni sostituisce il fattore di forma M.2 del modulo nudo e offre una maggiore densità e migliori prestazioni, affidabilità e gestione termica. L'E1.S è anche progettato per i collegamenti hot-plug ad elevata funzionalità, il che rappresenta un altro vantaggio rispetto all'M.2.

"L'XD6 EDSFF E1.S è il nostro fattore di forma di prossima generazione, che alimenterà le future generazioni di SSD ottimizzati per le piattaforme server dei centri dati. KIOXIA è orgogliosa di collaborare con i leader locali del settore per sviluppare soluzioni di archiviazione innovative utilizzando la nostra serie XD6", ha dichiarato Paul Rowan, Vice Presidente SSD Marketing & Engineering, KIOXIA Europe GmbH.

Conforme alle specifiche PCIe 4.0 e NVMe 1.3c, la serie XD6 di KIOXIA è disponibile nei fattori di forma E1.S da 9,5mm, da 15mm e 25mm. La serie XD6 è stata progettata per garantire prestazioni costanti, bassa latenza e affidabilità nei centri dati cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le caratteristiche principali includono:

• prestazioni sequenziali di lettura e scrittura rispettivamente fino a 6.500 MB/s e 2.400 MB/s.

• 15W di consumo energetico

• opzioni di sicurezza: TCG Opal

• protezione completa del percorso dei dati end-to-end

• protezione dalle interruzioni di alimentazione

• ampliamento delle informazioni sulla salute dell'unità

• prestazioni costanti e bassa latenza contro i carichi dei centri dati.

• nuovo controller sviluppato internamente, ottimizzato per l'hyperscale

KIOXIA è un membro attivo e contributore allo sviluppo industriale delle soluzioni EDSFF E1.S/L e E3.S/L, e continua a collaborare con i principali sviluppatori di server e sistemi di archiviazione per sbloccare tutta la potenza della memoria flash, NVMe e PCIe.