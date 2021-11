KIOXIA svela la serie EXCERIA PLUS Portable SSD

KIOXIA Europe GmbH, leader mondiale delle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi il lancio della serie EXCERIA PLUS Portable SSD, il cui rilascio è previsto a novembre. La serie SSD portatile può contenere fino a 2 TB di dati in un nuovo design compatto e arrotondato. Compatibile in modalità pronta all'uso con più dispositivi host tra cui PC, smartphone, tablet e console di gioco, rendendo queste SSD portatili adatti agli utenti in movimento e ai creatori di contenuti che desiderano un trasferimento ad alta velocità di file di dati di grandi dimensioni.

La serie EXCERIA PLUS Portable SSD utilizza la memoria flash BiCS FLASH in 3D, offrendo una gamma di funzionalità in 500 GB, 1 TB e 2 TB. Con una velocità di lettura sequenziale massima di 1.050 MB/s, la nuova serie è dotata di un connettore USB di tipo C con interfaccia USB 3.2 Gen2 che consente il trasferimento veloce di video a 4K e foto ad alta risoluzione.

Ciascuna EXCERIA PLUS Portable SSD comprende inoltre cavi sia da Tipo-C ad A che da Tipo-C a C per garantire che l'unità funzioni sia sui sistemi attuali che su quelli legacy.

Inoltre, le SSD portatili EXCERIA PLUS utilizzano un alloggiamento in alluminio che garantisce un'efficace dissipazione del calore durante i carichi di lavoro pesanti, oltre ad essere altamente resistente agli urti e compatibile con i test di caduta MIL-STD. Gli utenti possono anche utilizzare il software di gestione SSD Utility di KIOXIA per una protezione con password al fine di salvaguardare i dati importanti.