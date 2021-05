Knockout City al debutto, disponibile il trailer della Stagione 1

Electronic Arts e Velan Studios hanno lanciato Knockout City, un emozionante videogioco multiplayer a squadre che propone un'azione ispirata al dodgeball senza precedenti. Non è dodgeball, è "dodgebrawl", con partite scandite da zuffe e risse. Da ora fino al 30 maggio i giocatori possono entrare in Knockout City e partecipare al Block Party di 9 giorni, una sorta di festival i cui protagonisti sono celebrità e personaggi dei videogiochi: tra questi, l'attrice vincitrice dell'Oscar Brie Larson, BrookeAB e Sykkuno, che stanno collaborando per giocare contro i fan.

Con l'intenso brivido della competizione, l'umorismo e l'assurdità che si trovano solo nel dodgeball, Knockout City sfida i "dodgebrawlers" in un'esperienza di gioco frenetica e ricca di uno stile unico. I giocatori di Knockout City scopriranno ambienti interattivi mentre si affrontano attraverso cinque mappe multiplayer piene di azione e sei diversi tipi di palla. I giocatori possono anche "appallottolarsi" e diventare un'arma da far lanciare ai compagni di squadra in partite frenetiche.

Grazie al cross-play e al cross-progression possono unirsi fino a 32 amici per formare crew e persino passare da una piattaforma all'altra mantenendo i progressi intatti, così da sconfiggere le squadre rivali ed essere incoronati il migliori. I personaggi e le crew sono altamente personalizzabili, e i giocatori possono sfoggiare il loro aspetto unico e alla moda, grazie a centinaia di oggetti cosmetici e livelli di progressione tra cui abiti, acconciature, alianti, provocazioni, effetti KO e altro ancora.

"Knockout City è diverso da tutto ciò che i giocatori hanno sperimentato finora in un titolo multiplayer a squadre; il gameplay ricco d'azione offre ai "dodgebrawlers" l'opportunità di dare sfoggio delle loro mosse e di lavorare con la propria squadra per perfezionare i colpi con stile", ha affermato Karthik Bala, CEO di Velan Studios. "Il team ha lavorato duramente per fornire un titolo avvincente e stimolante e non vediamo l'ora di vedere come i giocatori padroneggeranno le tecniche per schivare la palla. La prova gratuita di 9 giorni è l'occasione perfetta per i giocatori e i loro amici di sporcarsi le mani sulla piattaforma che preferiscono e iniziare ad affinare quel tipo di abilità, guardando anche alcuni grandi nomi sconfiggere la concorrenza."

Per celebrare il lancio del videogioco, il Block Party si svolgerà dal 21 maggio alle 14:00 al 30 maggio alle 14:00 e include una serie di eventi tra cui stream del titolo, incontri di squadra, sfide per sviluppatori e altro ancora.

21 maggio:il Block Party inizia alle 14:00

22 maggio: Community Crew Up prende il via mentre gli streamer invitano le loro community ad aiutarli a raggiungere gli obiettivi di gioco per sbloccare premi per il loro pubblico. Guarda Brie Larson, BrookeAB e Sykkuno formare una squadra per giocare in diretta 3v3 sul canale YouTube di Brie!

23 maggio: inizia a creare loghi personalizzati, banner e icone dei giocatori da diversi content creator

24 maggio: unisciti a Knockout City Discord per giocare i round di Knockout City con il team di sviluppo e parlare del titolo

25 maggio: Inizio stagione 1: Welcome to Knockout City arriva con una nuova mappa chiamata Jukebox Junction, un lancio settimanale di otto nuove playlist, League Play, contratti stagionali, contratti settimanali per le crew e altro ancora

26 maggio: round 1 di Dodge the Devs, in cui i giocatori possono battere gli sviluppatori all'interno del videogioco per ottenere premi speciali

27 maggio: secondo round di Dodge the Devs!

28 maggio: Community Tournament Day 1, dove 64 squadre in Nord America e 64 in Europa si sfideranno per avere la possibilità di essere incoronate vincitrici.

29 maggio: Community Tournament Day 2, in cui le prime 8 squadre di entrambe le regioni dal primo giorno continuano a competere per un montepremi di $ 10.000 nordamericani e $ 5k europei

30 maggio: il Block Party termina alle 14:00

I giocatori che decidono di acquistare Knockout City al prezzo di 19,99 € durante il Block Party avranno accesso a ricompense che possono sfoggiare immediatamente, tra cui un outfit epico, hairstyle, occhiali, aliante, posa introduttiva, effetto KO, icone del giocatore e 500 Holobux. I membri di EA Play avranno accesso illimitato al titolo completo dal 21 maggio in poi e riceveranno tutte le suddette ricompense oltre a un esclusivo premio riservato ai membri, il completo Epic Ready Up.

I membri di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC avranno anche accesso al titolo completo e ai contenuti esclusivi per i membri tramite il loro accesso a EA Play. Se un pacchetto ancor più grande corrisponde al loro stile, i fan che acquistano la Deluxe Edition durante l'evento riceveranno il videogioco base, tutti i premi del Block Party, tutti i cosmetici Deluxe e 1000 Holobux aggiuntivi al prezzo di 29,99 €.

I giocatori dovrebbero rimanere sintonizzati, poiché il divertimento non terminerà al lancio: Knockout City presenterà tantissimi nuovi contenuti ogni stagione, disponibili senza costi aggiuntivi. La stagione 1 di Knockout City inizierà il 25 maggio, solo quattro giorni dopo il lancio, e sfiderà i giocatori a sbloccare ricompense in complessi contratti di squadra portandoli a collaborare per aumentare il Crew's Street Rank di una squadra al fine di ottenere cosmetici ancor più rari: il tutto mentre si scontrano con nuove playlist, tra cui Ball Up Brawl a partire dalla settimana 1.

I giocatori possono continuare a divertirsi grazie anche alla nuova mappa in Jukebox Junction e all'introduzione di League Play, che si sbloccherà una volta che i giocatori saranno sufficientemente saliti di livello in Contracts e Street Play. Ulteriori contenuti post-lancio includono nuove mappe, modalità, palloni, eventi a tempo limitato e altro ancora, mantenendo i giocatori sempre all'erta.

Dotato di supporto per cross-play e pross progression, Knockout City è il nuovo videogioco con l'etichetta EA Originals ed è ora disponibile al prezzo di 19,99 € su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite la beta dell'app desktop EA e Origin, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità, oltre ai membri EA Play e Xbox Games Pass Ultimate.

La Knockout City Deluxe Edition è disponibile a 29,99 € o come aggiornamento a 9,99 € per i membri di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate Questa edizione speciale consente ai brawler di sfidarsi con ricompense esclusive della Deluxe Edition, tra cui un outfit, un veicolo dell'equipaggio, tre loghi dell'equipaggio e tre stendardi dell'equipaggio. Inoltre, i giocatori inizieranno con 1.000 Holobux da spendere nel Brawl Shop!