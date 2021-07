Knockout City, annunciata la Stagione 2 - Zuffa al Cinema

Prendi i tuoi popcorn e siediti, perché Electronic Arts e Velan Studios hanno appena rivelato durante l’EA Play Live 2021 cosa aspetterà i brawlers nella stagione 2 di Knockout City - avviso spoiler: contiene una mappa di arene in continua evoluzione ispirata ai film, un nuovo pallone (la cui rinfrescante effervescenza andrà sicuramente a braccetto con quei popcorn che hai appena preso), nuove playlist, attrezzatura e ricompense. Guarda Zufa al Cinema di Knockout City sul grande schermo (o almeno, sugli schermi nelle case dei combattenti di tutto il mondo), a partire dal 27 luglio 2021.

In questa stagione, i combattenti potranno portare le loro azioni al cinema su una nuova mappa, l'Holowood Drive-in, che include campi da gioco ispirati ai film che cambiano in tempo reale - dalla spettrale "Cattedrale dell'orrore" all'affascinante "Ponte dell’Amore”, questa mappa offre di tutto. Ma cos'è un film senza snack? La nuovissima Palla Frizzante farà sicuramente colpo coprendo gli schermi dei rivali con una soda appiccicosa mentre corrono attraverso tunnel ricoperti di graffiti e combattono per le alture in cima a una piramide gigante o a un castello. I giocatori possono anche arrivare a partite di successo con stile grazie a un equipaggiamento a tema cinematografico, debuttando con i loro nuovi look in una nuova stagione di League Play (con le sue ricompense brillanti), tonnellate di nuovi cosmetici, nuove playlist e altro ancora.

Knockout City è ora disponibile e può essere provato gratuitamente fino allo Street Rank 25* con cross-play e cross-progression su PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam, Epic Games Store e PlayStation5 e Xbox Series X |S grazie alla retrocompatibilità. I membri di Xbox Games Pass, EA Play o Epic Games Store possono giocare a Knockout City gratuitamente.

