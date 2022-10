Konami annuncia il remake di SILENT HILL 2, ed ulteriori novità per la serie

Nei vostri sogni inquieti, scorgete quella città? Konami Digital Entertainment BV annuncia oggi il remake di SILENT HILL 2, l'horror psicologico originariamente uscito nel 2001 arriverà su PlayStation5 e STEAM. Sviluppato da Bloober Team, dal compositore Akira Yamaoka e dall'artista Masahiro Ito, nel remake di SILENT HILL 2 l'inquietante cittadina avvolta nella nebbia è stata completamente riprogettata, nella grafica, nei suoni e nel gameplay.

Motoi Okamoto (Production Manager) ha commentato:

"SILENT HILL torna con una qualità impareggiabile. Siamo orgogliosi di annunciare l'uscita di SILENT HILL 2 per PlayStation e Steam, il meglio della serie SILENT HILL. Attendete con ansia questo incredibile remake realizzato da un gruppo di esperti del genere horror".

Il compositore Akira Yamaoka ha aggiunto:

"SILENT HILL è da sempre fonte di ispirazione per me. Sono profondamente grato di essere stato coinvolto in un'opera così tanto amata. Una nuova storia sta per svolgersi. Vi prego di attendere con fiducia il momento in cui potrete immergervi di nuovo in questo mondo".

Il concept artist Masahiro Ito prosegue:

"Pyramid Head sta per tornare. Un nuovo viaggio per chi conosce la versione originale, la storia della sua genesi per chi conosce il personaggio. E... il viaggio più memorabile dell'uomo più vicino al mostro".

Piotr Babieno CEO di Bloober Team conclude:

"SILENT HILL 2 è stato il gioco che ha plasmato la nostra visione collettiva in Bloober Team. È il gioco che ci ha spinto a iniziare la nostra avventura nello sviluppo di videogiochi. Ora ci troviamo di fronte a una sfida estrema. Una sfida che consiste nel tradurre i ricordi giovanili legati al gioco che più abbiamo amato in un linguaggio accessibile ai player moderni, creando allo stesso tempo un'esperienza fedele all'originale. Più di 20 anni fa, un team KONAMI di menti brillanti ha sviluppato uno dei giochi più straordinari nella storia dell'intrattenimento videoludico. Collaborando insieme, KONAMI e Bloober Team faranno in modo che SILENT HILL 2 risplenda ancora una volta stabilendo nuovi standard per il genere e offrendo un'esperienza indimenticabile alla nuova generazione di fan. Con il nostro lavoro, siamo determinati a dimostrare che Bloober Team sta scalando le vette del possibile e punta al massimo nello sviluppo di videogiochi. Non vediamo l'ora di mostrare ai giocatori il nostro lavoro".

Il remake di SILENT HILL 2 riporta in primo piano il protagonista principale James Sunderland e la sua ricerca di indizi nell'omonima cittadina, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera dalla moglie Mary... morta da tempo. Scoprite gli inquietanti mostri e le altre manifestazioni della coscienza di James, rielaborati dopo 20 anni, grazie a una tecnologia all'avanguardia, per essere riprodotti in 4K sui moderni sistemi di intrattenimento.

SILENT HILL Transmission ha anticipato altri quattro nuovi progetti in fase di sviluppo:

SILENT HILL: Townfall - Il risultato di una coproduzione con il famoso editore Annapurna Interactive (Stray, Outer Wilds, Neon White) e lo sviluppatore indipendente No Code Studios (Stories Untold, Observation), più volte premiato con il BAFTA. Grazie a questa collaborazione, incredibili studi e creativi di tutto il mondo offriranno una nuova prospettiva all'iconico franchise di Silent Hill. Ulteriori dettagli su SILENT HILL: Townfall e sulla collaborazione di KONAMI con Annapurna Interactive e No Code Studios saranno resi noti in futuro.

SILENT HILL f - Una storia completamente inedita, ambientata nel Giappone degli anni '60 e caratterizzata da un mondo tanto affascinante quanto terrificante. Sceneggiato dallo scrittore e disegnatore giapponese Ryūkishi07, famoso per visual novel che trattano di misteriosi omicidi, horror psicologico e soprannaturale.

SILENT HILL: Ascension immergerà come mai prima d'ora i fan di tutto il mondo nell'orrore psicologico che da sempre è al centro di SILENT HILL, mettendo nelle loro mani storia e personaggi inediti, mentre la narrazione si svolgerà in diretta su più piattaforme.

SILENT HILL: Ascension è una collaborazione tra Genvid Entertainment, Bad Robot Games, Behaviour Interactive e dj2 Entertainment.

Christophe Gans, regista e produttore di film horror noto per il suo lavoro in La Bella e la Bestia (2014) e il film originale SILENT HILL (2006), si occuperà di un nuovo adattamento cinematografico del franchise: "Return to SILENT HILL". Ulteriori informazioni su questi progetti saranno presto svelate.