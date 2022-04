KONAMI annuncia l’update v1.0.0 di eFootball

Il titolo free-to-play eFootball 2022 è stato progettato per ricreare al meglio la lotta per il possesso del pallone e le principali tattiche utilizzate dai più importanti club del mondo. Nuovi controlli sono stati aggiunti al gioco per offrire ai giocatori ancora più opzioni per gestire al meglio ogni azione sul campo, con l'opportunità di sperimentare gli scontri tattici propri del calcio reale.

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo elemento: "Season". Ogni Season rifletterà i principali avvenimenti del calcio reale e offrirà una grande varietà di eventi dedicati. Il tema della Season 1 sarà "Nuovo approccio al Gameplay, Team Building & Licenze". Questo offrirà ai giocatori la possibilità di sperimentare il meglio delle strategie offensive e difensive del calcio reale, perfettamente replicate in eFootball 2022!

Sarà anche aggiunta la modalità "Dream Team" – precedentemente presentata come "Creative Team". In questa modalità i giocatori potranno creare da zero il proprio team, giocare contro altri "Dream Team" da tutto il mondo e vivere in prima persona titanici scontri tra differenti ideologie calcistiche. Dopo una prima settimana di "Start-up period", gli eventi in-game saranno disponibili nella Season 1, che inizierà il 21 aprile.

Infine, saranno aggiunte nuove licenze dai campionati Giapponese e Nord Americano, nello specifico arriveranno: Meiji Yasuda J1 League, Meiji Yasuda J2 League, MLS Players Association e USL Championship.

Nuovo approccio al Gameplay

Comportamento dei giocatori e del pallone

Il comportamento dei giocatori e del pallone, su cui si basa il calcio, è stato ricostruito da zero. Con l'aiuto di istituti di ricerca giapponesi sono state migliorate le traiettorie del pallone. Il comportamento del pallone in campo è stato analizzato e sono stati identificati i fattori che ne influenzano il comportamento. Sulla base dei risultati di questa ricerca, sono state riprodotte traiettorie di palla più realistiche. Dai dipping shot ai bending cross, dai tiri in top-spin ai rimbalzi dopo un tiro bloccato – i giocatori potranno ora sperimentare un comportamento realistico del pallone in molti scenari diversi. I movimenti dei giocatori e del pallone sono ora più naturali e tengono conto della rotazione, del rimbalzo e dell'attrito. Tutti questi elementi aiutano a creare il "momento di suspense" che spesso si sperimenta nel calcio moderno. Per gli appassionati di calcio, non c'è niente di meglio che dribblare gli avversari e sfondare l'ultima linea di difesa con un passaggio ben riuscito.

Scontri tattici

Oltre al comportamento individuale dei giocatori, è ora possibile anche ingaggiare scontri tattici includendo elementi di gioco di squadra che sono all'ordine del giorno nel calcio moderno. Individuale e di squadra - le basi per questi elementi sono state rielaborate per replicare gli scenari più comuni del calcio reale. Infine, questi miglioramenti hanno permesso la realizzazione di un gioco di calcio in cui, in ogni momento, la corretta decisione "calcistica" potrà significare vittoria o sconfitta.

"Passaggi sensazionali"

È uno dei meccanismi più innovativi incorporati in questa nuova versione del gioco. Passaggi rasoterra, passaggi alti e cross: ora potrete renderli tutti più incisivi grazie ai "Passaggi sensazionali". No, non si tratta solo di "passaggi veloci"! Saranno invece armi fondamentali nel vostro arsenale, capaci di fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Tipologie di Passaggi sensazionali

Passaggio sensazionale basso: un passaggio rapido sui piedi del compagno di squadra. Il pallone tenderà a fluttuare per i passaggi da una certa distanza.

Passaggio alto sensazionale: un passaggio più diretto e rapido rispetto a un normale passaggio alto.

Filtrante sensazionale: una versione più rapida del filtrante tradizionale, che tenderà a finire più vicino ai piedi di chi riceverà il pallone.

Filtrante alto sensazionale: più rapido del normale passaggio filtrante alto e con una traiettoria leggermente più bassa. Inoltre, il pallone tenderà a finire più vicino ai piedi di chi lo riceve rispetto al solito.

Cross sensazionale: un cross leggermente più basso e rapido, con una curvatura più decisa.

Cross basso sensazionale: più rapido e con un effetto frusta più accentuato rispetto al cross basso normale. Il pallone tenderà a rimbalzare di fronte a chi lo riceve.

Tiri sensazionali

Diretti e più precisi dei tiri normali, con una grande varietà di possibili traiettorie.

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti potranno ora usare i Tiri sensazionali per eseguire differenti tipologie di tiro a seconda delle Skill del giocatore, come Dipping Shot, Knuckle Shot e Rising Shot.

I Tiri sensazionali richiederanno ai giocatori più tempo per la corretta esecuzione, inserendo quindi un elemento di rischio/beneficio. I giocatori dovranno così attuare la corretta strategia per crearsi lo spazio necessario.

Passaggio uno-due (Cross Over)

Il nuovo "Uno-due (Cross Over)" permette combinazioni con "movimenti diagonali" come spesso accade nella realtà. Nuovi pattern offensivi vengono quindi a crearsi al centro del campo e sulle fasce.

Tattiche defensive e modifiche nel setting dei comandi

Con questo update, il setting dei comandi difensivi è stato modificato per permettere di rubare più intuitivamente il pallone all'avversario. Anche il comportamento dei giocatori è stato migliorato per rendere la fase difensiva più soddisfacente. Infine, sono stati aggiunti anche nuovi elementi difensivi di squadra per garantire il raggiungimento dei migliori risultati a seguito delle corrette decisioni strategiche.

Pressing

Comando che permette ai giocatori la riconquista proattiva del pallone.

I giocatori si muoveranno verso il pallone e, raggiunta la distanza ottimale, eseguiranno un tackle per la riconquista.

Match-up

I dribblatori tecnici potranno essere controllati utilizzando il "Match-up", opzione difensiva che permette all'utente di temporeggiare con l'avversario al posto di tentare l'immediata riconquista.

Indirizzando l'avversario verso l'esterno grazie all'opposizione fisica del difensore, gli utenti potranno attendere il momento opportuno per riottenere il possesso del pallone.

Chiamata al pressing

Nuova aggiunta al gioco come parte di questo update, la "Chiamata al pressing" vedrà l'intera squadra adoperarsi per la riconquista del possesso.

Utilizzando questa opzione, il giocatore non controllato dall'utente e più vicino al pallone andrà in pressing sul portatore di palla, permettendo all'utente di scegliere tra la copertura dello spazio o andare in raddoppio.

Nuovo Team Building "Dream Team"

Ecco il "Dream Team"

Nuova modalità che permette agli utenti di creare il proprio team sulla base della "Season" in corso, mettendo sotto contratto calciatori e allenatori utilizzando oggetti in-game (come GP ottenibili giocando diversi match) e sfidando altri giocatori da tutto il mondo.

In "Dream Team", gli utenti possono scegliere e mettere sotto contratto calciatori e allenatori in linea con la loro ideologia calcistica.

Migliorare e rafforzare i calciatori attraverso l'allenamento e il sistema di livellamento, in modo da adattarli al meglio al personale stile di gioco.

Organizzare la squadra attraverso l'ingaggio e la crescita dei giocatori, trovare lo stile di gioco più adatto alla squadra, costruire il proprio "Dream Team" per dare vita alla propria ideologia calcistica.

Competere contro "Dream Team" di altri utenti da tutto il mondo, con la possibilità di giocare anche contro la CPU in eventi speciali* per guadagnare premi aggiuntivi.

Eventi a tema legati alla "Season"

Ogni "Season", attiva per un periodo di tempo limitato, sarà caratterizzata da eventi a cui i giocatori potranno accedere con il proprio Dream Team.

Il tema di ogni Season rifletterà gli avvenimenti più importanti nel mondo del calcio, portando con sé una grande varietà di eventi a cui prendere parte.

Ci saranno Challenge Event per gli utenti che giocano contro altri utenti, o Tour Event per gli utenti che affrontano l'IA.

Mettere sotto contratto i giocatori e allestire una squadra che corrisponda al tema della Season garantirà una serie di vantaggi durante gli eventi*.

*Questi eventi in-game inizieranno il 21 aprile.

eFootball League*

Una lega suddivisa in diverse categorie in cui gli utenti giocano partite PvP per scalare la classifica. Gli utenti creeranno il proprio Dream Team mettendo sotto contratto giocatori e allenatori, ed entreranno nella lega per giocare contro altri utenti di tutto il mondo.

Ogni "Fase" durerà 28 giorni, durante i quali gli utenti giocheranno ripetutamente delle partite con l'obiettivo di raggiungere la più alta divisione possibile.

Se gli utenti raggiungeranno la soglia "Promozione" entro 10 partite, saranno promossi. Al contrario, se gli utenti non raggiungeranno la soglia "Salvezza", saranno retrocessi.

Una volta che gli utenti avranno raggiunto la prima divisione (Divisione 1), giocheranno per scalare la classifica.

Alla fine di ogni Fase, i giocatori riceveranno ricompense in base alla Divisione raggiunta e le classifiche saranno resettate. Dopodiché inizierà una nuova Fase.

*eFootball League disponibile dal 21 aprile.

Tipologie di giocatori

Una delle caratteristiche principali di Dream Team è che gli utenti possono acquisire i servizi di giocatori e allenatori specifici. Gli utenti possono mettere sotto contratto giocatori standard e allenatori di loro scelta utilizzando GP, ottenibili in-game. Le diverse tipologie di calciatori sono:

Leggendario: calciatori valutati su una specifica stagione durante la quale hanno conseguito performance di alto livello (questo include anche i calciatori ritirati che hanno avuto una carriera brillante).

Trending: calciatori valutati sulla base di una specifica partita o settimana, durante la quale sono stati protagonisti di una performance impressionante.

Featured: calciatori selezionati dagli utenti in base alle loro prestazioni durante la stagione in corso.

Standard: calciatori valutati sulle base delle prestazioni durante la stagione in corso.

Standard (foil): per i calciatori Standard, c'è una certa possibilità per gli utenti di mettere sotto contratto un giocatore con abilità migliorate rispetto al normale.

Nuove licenze

Saranno aggiunte nuove licenze dai campionati Giapponese e Nord Americano:

Meiji Yasuda J1 League

Meiji Yasuda J2 League

MLS Players Association

*I calciatori "MLSPA" saranno presenti in-game nella "American League".

USL Championship

Eventi in-game che coinvolgono nuove licenze faranno parte delle Season.

Maggiori dettagli sulle versioni mobile di eFootball 2022 saranno presto svelati.