L’action game dark fantasy Soulstice al debutto, disponibile il trailer di lancio

Modus Games e Reply Game Studios sono felici di annunciare che lo spettacolare action game Soulstice è disponibile ora per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. A supporto dell'attesissimo lancio è stato presentato anche un nuovissimo trailer che mostra i fulminei combattimenti e la grafica sorprendente di Soulstice.

L'elegante mondo dark fantasy di Soulstice trasporterà i giocatori in luoghi pieni di pericolo e fascino. Mentre le sorelle Briar e Lute si faranno strada per raggiunge la Breccia nel cielo al di sopra di Ilden, nemici sempre più insidiosi si opporranno al loro cammino. Si tratta delle creature note come Spettri, giunti nel loro mondo attraverso uno squarcio nel Velo. Solo una Chimera come Briar e Lute, un potente guerriero ibrido nato dall'unione di due anime, può opporsi a questi esseri vili e famelici.

I più devoti protettori dell'umanità possono acquistare la Deluxe Edition fisica di Soulstice, che include l'avvincente colonna sonora in digitale con 13 brani inediti, uno stupefacente artbook digitale con più di 70 pagine e l'item pack Ashen Blade, ricco di consumabili in-game, presso i principali rivenditori di tutto il mondo oppure su: store.maximumgames.com.

Grazie a un vasto arsenale di armi e ampie possibilità di personalizzazione, Briar e Lute avranno a disposizione un numero incredibile di possibilità per eliminare i nemici in modo spettacolare e creativo, mentre esplorano una città in rovina. Ad ogni modo, man mano che il duo si farà strada lottando per raggiunge la Breccia nel cielo al di sopra di Ilden, la sfida si farà sempre più ardua, e l'ambiente circostante diverrà sempre più ostile e inquietante.

Per acquistare Soulstice, visita il sito ufficiale www.soulsticegame.com.