L'aggiornamento 2.0.38 di GeForce NOW offre il login alla piattaforma social di Discord

Questo GFN Thursday arriva insieme a freschi aggiornamenti e nuovi titoli per i membri di GeForce NOW. L'ultima release dell'app, la versione 2.0.38 su PC e Mac, include il supporto per i login a Discord che vi permetterà di accedere e creare un account GeForce NOW. La nuova versione migliora anche il supporto Discord Rich Presence per visualizzare ciò a cui si sta giocando in tempo reale, direttamente nello stato su Discord.

Inoltre, i festeggiamenti del secondo anniversario di GeForce NOW continuano con una ricompensa per i giocatori di World of Warships. Riscattabile attraverso l'Epic Games Store, la ricompensa espande la tua flotta con due nuove navi: la Charleston o la Dreadnought.

Questo GFN Thursday fornisce anche una panoramica su come l'abbonamento a RTX 3080 di GeForce NOW offra una latenza ultra-bassa che compete con molte esperienze di gioco locali e lo streaming fino a 120 fotogrammi al secondo su PC, Mac e selezionate applicazioni Android.

Ma il grande gaming non si ferma qui. Otto nuovi titoli si aggiungono alla libreria di GeForce NOW questa settimana, di seguito la lista completa:

SpellMaster: The Saga (nuovo lancio su Steam)

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)

Citadel: Forged With Fire (Steam)

Galactic Civilizations III (Steam)

Haven (Steam)

People Playground (Steam)

Train Valley 2 (Steam)

Valley (Steam)

Infine, i membri potranno anche trasmettere in streaming la nuova patch 1.5 di Cyberpunk 2077 con RTX ON, aggiungendo ombre in ray-tracing dalle luci locali insieme a nuove caratteristiche scaricabili di gameplay e contenuti.