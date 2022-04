L'aggiornamento 4.0 di Battlefield 2042 aggiunge funzionalità VoIP, tabella punti di fine turno e correzioni di bug

Il team di DICE ha rilasciato l'aggiornamento 4.0 di Battlefield 2042, che aggiunge la funzionalità VoIP per le squadre e la tabella punti aggiornata per la fine del turno. L'aggiornamento include anche diverse centinaia di ulteriori modifiche e correzioni di bug, dimostrazione dell'impegno del team nell'ascoltare il feedback dei giocatori e migliorare l'esperienza di gioco per tutti.

Seguono maggiori dettagli:

VoIP: il VoIP (Voice over Internet Protocol) è ora disponibile in Battlefield 2042. Ci sono due canali di chat vocale tra cui scegliere: Gruppo e Squadra. Le impostazioni del VoIP possono essere regolate tramite Opzioni > Audio/Voce > Chat in gioco.

Con l'aggiornamento 3.3 è stata rinnovata l'interfaccia della tabella punti. Dopo questo aggiornamento, l'aggiornamento dell'interfaccia sarà ora disponibile anche nelle schermate di fine turno. Modifiche e correzioni di bug: Questo aggiornamento contiene diverse centinaia di modifiche e correzioni di bug derivate dal ciclo di feedback con la nostra community. Le modifiche di maggior rilievo riguardano i complementi, una correzione relativa alla rianimazione nei pressi di oggetti e una correzione per il problema che impediva di usare il fuoco mirato dopo l'uscita da un veicolo. L'elenco completo è disponibile sul sito web ufficiale di Battlefield, nell'articolo note sulla patch dell'aggiornamento 4.0.

Il prossimo aggiornamento, attualmente in programma per maggio, si concentrerà su ulteriori miglioramenti all'esperienza di gioco e correzioni di bug in vista dell'arrivo della Stagione 1.

