L'aggiornamento di MARVEL'S AVENGERS introduce il Cubo Cosmico, una nuova e potente minaccia per i più potenti eroi della terra

SQUARE ENIX ha annunciato che un nuovo aggiornamento di Marvel's Avengers è ora attivo con una nuova minaccia per i giocatori: il Cubo Cosmico dello Scienziato Supremo, Monica Rappaccini.

Durante gli eventi di Operazione: Hawkeye - Futuro imperfetto di Marvel’s Avengers, gli Avengers hanno scoperto la minaccia di un nefasto nuovo progetto bellico dell'AIM e dello Scienziato Supremo, Monica Rappaccini: il Cubo Cosmico.

Apparso per la prima volta in Tales of Suspense #79 nel luglio del 1966, questo oggetto incredibilmente potente è in grado di controllare la materia e l'energia dell'universo su scala ignota. E ora è in mano al folle genio dell'Avanzate Idee Meccaniche.

È giunto il momento che i giocatori strappino il controllo del Cubo Cosmico da Monica in una nuova missione settore nemico disponibile da oggi: Contro ogni probabilità. Ma l'immenso potere di quest'arma l'ha resa una minaccia ancora più grande e gli Avengers dovranno usare l'ingegno e i propri poteri eroici per sconfiggerla in solitaria o in squadre con fino a quattro giocatori.

Insieme al nuovo settore nemico, l'evento a tempo limitato Minaccia cosmica inizierà il 24 giugno e continuerà fino all'8 luglio. Durante l'evento Minaccia cosmica, i giocatori dovranno esplorare il mondo in cerca delle tracce di energia cosmica lasciate dalla super-arma di Monica, il Cubo Cosmico. I giocatori che affronteranno le missioni speciali dell'evento Minaccia cosmica e completeranno le sfide Danni cosmici otterranno una targa animata unica, equipaggiamento e altre preziose ricompense man mano che si avvicineranno a sfidare l'AIM per l'utilizzo del Cubo Cosmico.

Questi nuovi contenuti sul Cubo Cosmico riprenderanno la narrazione di Operazione: Hawkeye - Futuro imperfetto di Marvel’s Avengers di febbraio, ponendo le basi per future pubblicazioni, inclusa l'espansione di Marvel's Avengers: Black Panther - Guerra per il Wakanda, in arrivo ad agosto.

