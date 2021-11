L'aggiornamento "NEW HORIZON" di OUTRIDERS aggiunge nuove spedizioni, transmog e altro ancora gratuitamente

SQUARE ENIX è lieta di annunciare NEW HORIZON, un enorme aggiornamento completamente gratuito per OUTRIDERS, l'intenso sparatutto GdR dove la sopravvivenza esige brutalità di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

NEW HORIZON, l'enorme aggiornamento completamente gratuito per OUTRIDERS, sarà pubblicato il 16 novembre e introduce quattro nuove Spedizioni, un sistema transmog nuovo di zecca, le Spedizioni senza limiti di tempo, nuovi aspetti delle armi, un nuovo bilanciamento delle classi, delle abilità e delle mod, nonché una riprogettazione del negozio delle Spedizioni di Tiago e dei suoi oggetti in vendita, oltre a molti altri miglioramenti generali al gioco. Questo gigantesco aggiornamento rappresenta il culmine di mesi di lavoro passati a migliorare l'esperienza di gioco di OUTRIDERS.

Infine, i segreti di Enoch continueranno ad essere esplorati in OUTRIDERS WORLDSLAYER, una vera e propria espansione in arrivo nel 2022. Resta con noi per il reveal completo nella primavera del 2022.

"Abbiamo lavorato sodo per migliorare l'esperienza di gioco di OUTRIDERS e col nuovo aggiornamento NEW HORIZON abbiamo risposto alla maggior parte dei feedback ricevuti dai giocatori prima della grossa espansione in arrivo nel 2022, WORLDSLAYER", ha dichiarato Jon Brooke, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios. "Non c'è momento migliore per iniziare, ricominciare o riprendere il viaggio su Enoch in quella che è la versione definitiva di OUTRIDERS".

Per maggiori informazioni, guarda il resto del Broadcast di OUTRIDERS intitolato "Un nuovo orizzonte".

Maggiori dettagli e la lista completa delle modifiche, tra cui le risoluzioni dei problemi, sono disponibili sul mega-blog. L'aggiornamento completamente gratuito NEW HORIZON per OUTRIDERS verrà pubblicato il 16 novembre 2021 alle 18:00.